尚恩曼德斯「激情熱舞卡蜜拉」爆曖昧　他吐真心話：我其實喜歡艾瑪華森

記者蕭采薇／綜合報導

加拿大歌手尚恩曼德斯（Shawn Mendes）唱紅《Treat You Better》等浪漫情歌，不僅有著辨識度極高的動人嗓音，還有著令全球女粉絲垂涎欲滴的結實身材，因此有了「全民男友」稱號。他近來與與好友卡蜜拉（Camila Cabello）合作爆出曖昧情，但尚恩曼德斯也表明，自己的女神還是艾瑪華森。

▲尚恩曼德斯和卡蜜拉合作爆曖昧情。（圖／環球提供）

尚恩曼德斯與好友卡蜜拉(攜手合作的全新單曲《Señorita》，一推出後便迅速攻佔全球數位串流平台王座。這首兩人在MV中飾演情侶並有許多激情演出的音樂錄影帶，不到一週的時間便吸引全球破億觀看人次，秒登YouTube全球熱門音樂錄影帶冠軍。

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尚恩和卡蜜拉這對好友兩人不僅CP感十足，激情熱舞的橋段更是讓粉絲全面失守，讓粉絲紛紛敲碗直呼：「在一起」。不過對於感情的事，尚恩表示一切都順其自然，和卡蜜拉目前也就只是好朋友。

▲尚恩曼德斯和卡蜜拉合作爆曖昧情。（圖／環球提供）



不過據外電報導，日前男神在與粉絲見面會中，大方的透露自己其實心中一直有一位仰慕對象，就是在電影《哈利波特》中飾演女主角妙麗的艾瑪華森（Emma Watson）。其實尚恩曼德斯曾多次透露對艾瑪華森的欣賞，甚至還當過追星族。尚恩曼德斯坦言，先前有一次在工作機會能見到偶像艾瑪華森，當時儘管心中緊張無比，但還是冷靜假裝得像完全沒事一樣，是很難忘的經驗。

▲尚恩曼德斯透露自己的女神是艾瑪華森。（圖／CFP）

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