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哈利波特「電影結束8年」爆推出系列影集　背景在霍格華茲時間線曝光

記者蕭采薇／綜合報導

《哈利波特》系列小說自1997年帶領世人進入魔法世界，更因為系列電影的成功，成為當代大眾的共同回憶。距離《哈利波特》電影最終集《哈利波特：死神的聖物Ⅱ》結束已經8年，2日傳出片商華納兄弟正在計劃拍攝電視劇，將擴大「哈利波特宇宙」。

《哈利波特》。（圖／《哈利波特》電影劇照）

▲《哈利波特》系列吸引大批魔法迷關注。（圖／電影劇照）

根據外媒《We Got This Covered》報導，華納兄弟正在計劃拍攝《哈利波特》電視劇，劇情將圍繞在片中的魔法學院霍格華茲，時間線將是原著小說之前的故事，並會出現全新的角色，且將不侷限於英國，也會延伸到整個歐洲地區。

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▲▼《哈利波特》。（圖／劇照）

▲《哈利波特》電影結束已經8年。（圖／劇照）

由於《哈利波特》系列8集電影，加上後來衍生的《怪獸與牠們的產地》系列電影都大量採用英國和愛爾蘭演員，因此曾被開玩笑稱做是：「每一位英國演員都要嘛是巫師，要嘛是麻瓜。」

《福爾摩斯》華生CP分手！馬丁費里曼（Martin Freeman）和阿曼達艾賓頓（Amanda Abbington）。（圖／達志影像）

▲《新世紀福爾摩斯》馬丁費里曼（左）就是著名「沒演過哈利波特的英國演員」之一。（圖／達志影像）

至於未演過的英國演員，像是《新世紀福爾摩斯》馬丁費里曼就曾落寞表示：「每次《哈利波特》上映時，我都覺得『對啦對啦又是哈利波特』。」消息一出後，也讓粉絲開玩笑表示：「那些還沒演過哈利波特的英國演員，可以開始準備了。」

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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哈利波特, 跩哥馬份, 榮恩, 衛斯理兄弟, 弗雷, 喬治, 榮恩衛斯理

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