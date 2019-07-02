小蜘蛛2年前辣扮蕾哈娜「救了一個男孩」　背後故事有洋蔥⋯網淚：你是真超級英雄

記者蕭采薇／綜合報導

「小蜘蛛」湯姆霍蘭德（Tom Holland）為了新片《蜘蛛人：離家日》勤跑宣傳，近來他在訪問中談及曾於2017年在節目上男扮女裝模仿蕾哈娜（Rihanna）一事。當時湯姆霍蘭德賣力勁歌熱舞，舉手投足也嬌媚到位，事隔兩年他終於透露做這件事情的初衷，背後故事相當感人。

▲湯姆霍蘭德2年前在節目上反串蕾哈娜。（圖／翻攝自YouTube）



湯姆霍蘭德近日在訪談時聊到LGBT平權的話題，他再度談起了2017年在《Lip Sync Battle》節目中模仿蕾哈娜的故事。湯姆霍蘭德先是表示，在這個世界上，並不是每個人的生活「都像一個白人直男那麼簡單容易」，因此電影更需要代表不同族群，為他們發聲。

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▲湯姆霍蘭德2年前在節目上反串蕾哈娜。（圖／翻攝自YouTube）

接著他說：「我曾在德克薩斯州遇到一位女士，她跟我說，她所任教的學校裡有個小男孩，因為很喜歡穿女裝，所以被霸凌了。」因此他決定在節目中扮成蕾哈娜，穿上女裝去表演。之後該名女士向湯姆霍蘭德透露：「這個小男孩變得有自信多了，因為他看到蜘蛛人也這麼做。」

▲湯姆霍蘭德暖男行徑被讚是「真正的超級英雄」。（圖／翻攝自IG／《蜘蛛人：離家日》）

湯姆霍蘭德說：「我真的非常感動，覺得自己的小小舉動也能夠幫助他人。」故事公開後也引起許多共鳴，不少網友表示：「現在才知道原來不只是節目效果，但是你穿女裝真的很正。」也有人感動的說：「你是真正的蜘蛛人，真正的超級英雄！」