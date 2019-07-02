粉絲發文「小賈斯汀背叛賽琳娜」　閨蜜泰勒絲點讚再爆戰火

記者蕭采薇／綜合報導

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）的前六張專輯的版權，近日以超過3億美金（約台幣90億）的天價賣給小賈斯汀、亞莉安娜的經紀人史庫特（Scooter Braun）。泰勒絲為此發文大罵史庫特「多年來一直霸凌我」，小賈斯汀也發文力挺經紀人反嗆泰勒絲「裝可憐」，進而點燃雙方戰火。一名粉絲寫下「小賈斯汀背叛賽琳娜」的貼文，也獲得泰勒絲按讚。

▲泰勒絲和小賈斯汀之間戰火持續延燒。（圖／翻攝自IG）

一名粉絲在事件延燒後，在Tumblr發文表示：「你（指小賈斯汀）背叛了她（指泰勒絲）最好的朋友（指賽琳娜戈梅茲），還公開支持用色情手段報復她的人，她要怎麼做，請你喝茶嗎？快滾吧。」泰勒絲也點讚了這篇貼文，讓戰火繼續燃燒。

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▲泰勒絲點讚「小賈斯汀背叛賽琳娜」的貼文。（圖／翻攝自Tumblr）

泰勒絲和賽琳娜戈梅茲是出名的好閨蜜，雖然兩人一度疏遠了對方，但最後還是找回了彼此的友誼。而當年兩人鬧翻的關鍵，據傳就是小賈斯汀。不過小賈斯汀的粉絲對泰勒絲的行為相當不滿，認為「賈賽戀」雖然分合多次，但從來有沒有證據證明「小賈斯汀背叛賽琳娜」，此舉是誣賴他並且也有轉移焦點的嫌疑。

▲泰勒絲、賽琳娜在鬧翻3年後同台，至今仍是好閨蜜。（圖／CFP）

泰勒絲15歲時簽約大機器唱片，一步步從「鄉村小天后」成爲「流行樂天后」，每張專輯的價值就高達2000萬美金（約台幣6億）。去年11月泰勒絲與前東家合約正式宣告結束，短短一年，大機器唱片就轉手易主，買家就是知名經紀人史庫特的娛樂公司Ithaca Holdings。

▲泰勒絲（右）前六張專輯版權，被知名經紀人史庫特（左圖左）買下。（圖／翻攝自推特、IG）

泰勒絲發文指控史庫特多年來一直攻擊、霸凌她，完全無法接受自己視如孩子般的心血，最終被「永遠的」交到了敵人的手中。不過小賈斯汀接著發文力挺經紀人，認為泰勒絲公開發文討伐史庫特，使他遭受非議是非常不公平的行為，「妳發文的目的是什麼？對於我來說，妳似乎是想博取同情，讓妳的粉絲看到後，轉過頭去攻擊史庫特。」

▲賽琳娜（後）和泰勒絲（右）傳曾因小賈斯汀鬧翻。（圖／翻攝自泰勒絲IG）

雙方戰火正式點燃，也讓各大咖藝人紛紛跳出來選邊站。包括麥莉希拉、妮琪米娜、卡蜜拉卡貝羅、「小賈斯汀前女友」賽琳娜戈梅茲，以及大批歌手都已經取消關注史庫特，藉此表明聲援泰勒絲的立場。近來剛與泰勒絲大和解的閨蜜凱蒂佩芮，則透過公開的網路投票，表示自己支持泰勒絲。