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神話玟雨爆「酒後猥褻女子」還有藝人在場　前進發聲力挺：相信哥！

記者蕭采薇／綜合報導

南韓「最長壽偶像組合」神話出道21年來累積大批死忠粉絲，形象也一直相當正面。不過3日深夜卻爆出成員李玟雨涉嫌對2名20多歲女子強行猥褻，經紀公司也立刻就此事回應，澄清：「當事者之間的誤會已經消除。」

▲▼神話成員李玟雨。（圖／記者李毓康攝）

▲神話成員李玟雨爆酒後猥褻女子。（圖／資料照／記者李毓康攝）

據韓媒報導，李玟雨上月29日在首爾江南區新沙洞的一處路邊攤與演藝圈同事一起喝酒，卻發生疑似強行猥褻2名20多歲女子的爭議。其中一名女性在酒席結束後到附近警局報案，稱自己被李玟雨強吻，並撫摸了特定的身體部位，警方也對此立案調查。

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不過神話經紀公司Liveworks也隨後發出聲明，先是對「感到失望和衝擊的所有人」道歉，接著表示，「向本人確定後，此事是最近與朋友們在一起在路邊攤喝酒發生的一點小小的誤會，因而產生的突發事件。目前通過當事者之間已經對話並解開了所有的誤會，並沒有性騷擾一事，對方也取消了報案。」

▲▼神話成員李玟雨。（圖／記者李毓康攝）

▲神話出道多年形象良好，李玟雨卻突然爆出猥褻女子爭議。（圖／記者李毓康攝）

聲明強調，李玟雨對於發生這種事情的本身感到羞愧，也正在反省當中，「無論如何，當事者之間的誤會已經消除，請克制推測性報導。」神話成員前進3日也在直播中表示：「藝人們在酒席上會發生各種問題的，希望大家能夠一直相信玟雨哥，並為他應援和祈禱。雖然我個人也非常傷心，但我相信玟雨哥。我相信會解開誤會的。」

▲▼神話前進。（圖／資料照）

▲神話成員前進在直播中表示，「會一直相信玟雨哥」。（圖／資料照）

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