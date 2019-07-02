JYP爆：即將收掉演員部門　2個月放生「秀智、宋昰昀兩女神」專心搞偶像

記者蕭采薇／綜合報導

南韓三大經紀公司之一的「JYP娛樂」旗下擁有曾打造出Rain、2PM、Wonder Girls等多組知名藝人，目前也擁有包括TWICE、GOT7、ITZY等當紅偶像團體。不過繼秀智、宋昰昀等藝人約滿離開，紛紛轉投其他演員公司後，2日傳出JYP娛樂有意收掉演員部門，將專注在培養和發展偶像歌手上。

▲JYP娛樂傳出將收掉演員部門並專心發展偶像事業，圖為TWICE和秀智。（圖／翻攝自IG）

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如此發展似乎有跡可循，像是今年與JYP娛樂結束9年合作的秀智，原先2010年以女子團體「miss A」出道，在2011年演出《夢想起飛Dream High》後展露演技天份，更因電影《初戀築夢101》得到「國民初戀」的封號。不過她在三月底合約到期後不再與JYP娛樂續約，轉投有「演員豪門公司」之稱的MANAGEMENT SOOP，成為孔劉的師妹並專心往演員領域發展。

▲秀智三月約滿後，離開了合作9年的JYP娛樂。（圖／記者季相儒攝）



接著四月在韓劇《三流之路》飾演雪熙的南韓演員宋昰昀（另譯：松昰昀，송하윤），也離開JYP娛樂，與隸屬STARSHIP娛樂的King Kong娛樂簽約，轉投演員專門戶成為李棟旭師妹。加上2017年離開的閔孝琳，一連多個人氣演員離開，不難看出JYP娛樂雖然在KPOP歌手界取得成功，但對於演員來說似乎不是最好的去處。

▲有「JYP女神」之稱的宋昰昀，也在四月約滿後離開。（圖／翻攝自宋昰昀IG）

2日傳出JYP娛樂內部正在整理演員相關的合約事宜，包括金鐘炆、金志珉、李基赫、張姬領等JYP娛樂旗下的男女演員，可能將成為自由人，未來公司將專注在培養和發展偶像歌手上。報導一出後，JYP娛樂也隨即發聲明表示：「正在向多個方向討論中 ​​​。」並沒有把話說死。

▲JYP娛樂目前旗下擁有TWICE、GOT7等當紅偶像團體。（圖／翻攝自TWICE推特）