超強帶貨王！BTS柾國看過的書　日本狂賣15萬冊「創下出版奇蹟」

記者蕭采薇／綜合報導

南韓天團防彈少年團（BTS）不只唱片、周邊銷售驚人，就連用過的東西也是常常迅速秒殺，有著「帶貨王」的稱號。先前成員柾國在在節目中無意曝光正在閱讀南韓作家金秀賢的《我想活成我自己》，該作品近來在日本賣破15萬部，不少都是衝著柾國而去購買的粉絲。

▲防彈少年團成員柾國，用過的東西公開後都造成搶購風潮。（圖／翻攝自推特）

柾國在防彈少年團自製節目《Bon Voyage 3》中，在整理行李時，意外曝光房間中有著南韓作家金秀賢的《我想活成我自己》，因此受到粉絲關注。該作品在日本賣破15萬部，不僅拿下日本亞馬遜essay部門的暢銷第一名，更打破了日本出版界「南韓作品」的紀錄。

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▲柾國在節目中，意外曝光正在看南韓作家金秀賢《我想活成我自己》一書。（圖／翻攝自VLIVE）

韓流網站allkpop報導此事時，直接在標題表示「柾國是最近在日本市場中韓國出版物取得划時期成果的原因之一」，顯示出他們超強的影響力。而因為柾國而大賣的東西不只書籍，先前他使用過的護唇膏、柔軟精、手機殼等用品，也都迅速在曝光後造成搶購熱潮，連他自己都震驚說道：「你們把我要的柔軟精買完了，現在缺貨了。」帶貨功力超強。