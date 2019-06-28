防彈少年團「平行宇宙」故事上線　V農夫、JIMIN賣年糕挑戰演技

記者蕭采薇／綜合報導

南韓天團防彈少年團推出手機遊戲《BTS WORLD》並發行遊戲原聲帶。主題曲《Heartbeat》除了在遊戲中公開後，出人意料推出的MV也突襲上架，描述著7位成員在不同於現實生活身分的平行宇宙中，變成普通人，並各自過著夢想中的生活。

▲《Heartbeat》MV敘述防彈少年團成員變成普通人的故事，V成為農夫。（圖／網石授權提供）

《BTS WORLD》原聲帶歌曲《Heartbeat》26日率先在手機遊戲中獨家曝光，這首流行搖滾歌曲，跟隨著7位成員在遊戲中邁向巨星之路的故事播放，歌曲有讓人著迷的音色、團體的和諧的聲音搭配，帶出令人感動又充滿情感的氛圍。這首歌曲由葛萊美獎得主，身兼製作人、混音和作曲者的DJ Swivel製作。

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▲JIMIN是家裡賣年糕但有舞蹈夢的青年。（圖／網石授權提供）



配合OST專輯推出，《Heartbeat》MV28日正式上線。這隻影片以《BTS WORLD》遊戲內容《Another Story》為主題，非別化身農夫、跆拳道少年、年糕店孫子、高級飯店實習生等角色，有如「BTS平行宇宙」發生的故事。

▲JUNGKOOK是普通高中生，想加入跆拳道社。（圖／網石授權提供）



《BTS WORLD》OST專輯共有14首歌曲，包含遊戲中的背景音樂、每位成員的主題歌曲，和3首已經公布的單曲。這3首單曲分別是Jin、Jimin和Jung Kook演唱的《Dream Glow》、j-Hope和V擔綱的《A Brand New Day》，以及由RM和SUGA獻聲的《All Night》。

▲J-Hope是獸醫系學生。（圖／網石授權提供）

遊戲引領玩家回到團體尚未正式出道的日子。化身為防彈少年團經紀人的玩家，需要追求最終目標—培訓防彈少年團成為巨星。玩家將在遊戲中擔任經紀人角色，在遊戲裡的支線故事《Another Story》，可以看到每位成員以主角身份，呈現專屬於自己的故事內容。遊戲推出後的14小時，便創下橫跨北美、歐洲、亞洲等33地區iOS免費遊戲下載排行第1名的成績。

▲《Heartbeat》MV敘述防彈少年團成員變成普通人的故事。（圖／網石授權提供）