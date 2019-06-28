同志問：如果你的小孩出櫃怎麼辦？　威廉王子皺眉吐「人父真實心聲」

記者蕭采薇／綜合報導

英國皇室第二順位繼承人威廉王子（Prince William，另稱：劍橋公爵殿下Duke of Cambridge）與凱特王妃（Kate Middleton）育有3名子女，近來他出席公益活動，公開表示支持LGBT族群，也談及如果「孩子是同志」的心情。

▲威廉王子與妻子凱特育有2子1女。（圖／達志影像／美聯社）

威廉王子日前參觀倫敦LGBT慈善機構，並在與同志朋友會談時被問及：「將來如果你的孩子向你出櫃，你會是什麼反應？」威廉王子說，自己會全力支持孩子的選擇，但身無人父，他同時也會煩惱：「擔心孩子可能受到的歧視，和為此承受的壓力。」

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▲威廉王子與妻子凱特育有2子1女。（圖／達志影像／美聯社）

因此最後威廉王子也呼籲道，希望眾人共同努力糾正錯誤，把歧視拋在腦後，不再回到過去。威廉王子先前二度被爆與凱特王妃婚姻出現危機，但兩人一起現身打破謠言，更如以往同樣積極作公益，透過自身力量帶來好的影響。

▲威廉王子談論關於同性戀的問題。（圖／路透）

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