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星座看宋仲基「處女站穩怨偶排行榜」　碰上天蠍宋慧喬：都是高傲大魔王

文／羅珮瑜（小瑜星座）

今天一早就被這則新聞嚇醒！《宋仲基宋慧喬離婚》結束了2年婚姻，
新聞一出，震驚演藝圈。因為這兩人的星座，
是我曾經在《天蠍男其實有顆玻璃心》影片裡面提過的「大魔王」星座。

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▲宋仲基和宋慧喬兩人從星座角度看，都是「高傲的神」。（圖／翻攝自韓網）

心疼，也遺憾。回想自己跟天蠍座交往的經驗。
我分三個部分給大家剖析一下
雙宋兩人從戀愛、交往、破局的星座組合狀況。

✅ 處女天蠍配，兩人都是高傲的神。

第一時間我很心疼 天蠍座 的 宋慧喬！
天蠍座的女性，是一生都在「在愛情中找到自己的價值與肯定」的星座。
不論是一場充滿限制初戀、不被看好的戀情、女大男小配、地下情，
只要是天蠍座的「感覺對了」，她就會出發！

所以當時喬妹在拍攝《太陽的後裔》時跟宋仲基傳出緋聞，
雖然我沒有很迷宋仲基，但對照喬妹以前的交往對象，
宋承憲、李秉憲、 玄彬、Rain「多半都是拍攝一檔戲，就多了一個緋聞男友。」
當時，能夠擄獲男神的天蠍喬妹，還被日本媒體形容是：「魔鬼一般的女人」

▲▼宋慧喬拍廣告造型。（圖／翻攝自推特）

▲宋慧喬每每拍戲都傳緋聞。（圖／翻攝自推特）

這也代表了天蠍座女性的部分特質：
・重視感覺與雙方見面時的情感流動（拍戲太容易了）
・充滿女人味但在工作上卻是個有幹勁的大勢女性
・容貌維持得當在群體當中特別容易吸引異性目光

我當時在看 雙宋戀 時，私心覺得這是一場：
「兩個高手的戀情。」

▲宋仲基、宋慧喬。（圖／翻攝自Instagram／宋仲基、宋慧喬）

▲宋仲基、宋慧喬曾是模範夫妻。（圖／翻攝自Instagram／宋仲基、宋慧喬）

處女座的年下男（年紀較小）宋仲基，別看他長的娃娃臉，他是一個非常聰明的孩子。
能夠去追亞洲女神宋慧喬，還能把她娶回家，
處女座的用心與聰明，是要能被天蠍座認可之外，
還要能因應天蠍座去製造浪漫的氛圍，才能擄獲天蠍座的心。

處女座，尤其處女男，絕對不是吃素的。

今天他如果真的要放足心力在一個人身上，絕對不會拖泥帶水，處女男熱愛挑戰，
他是一個很懂得人心與愛情心理戰的高手。
所以我常說，沒有三兩三，不要挑戰處女男，他對自己有目標的對象，絕對是很快拿下。

▲宋仲基、宋慧喬。（圖／翻攝自宋慧喬IG）

▲宋仲基、宋慧喬結婚時引起轟動。（圖／翻攝自Instagram／宋仲基、宋慧喬）

✅ 處女天蠍配，到底行不行？

《交往時的吸引力》
❣雙方在交往時，都有一種「遇到高手了！」的腦內高潮與body契合感。
天蠍的主動與勾引，會讓處女座深深著迷，進而解放自己。

❣雙方在交往時，處女座的土象性格，能夠給予天蠍座水象性格一個「踏實的安全感」。
這跟 火象星座 的孩子氣和 風象星座 的漂泊感完全不同。

❣雙方在交往時，能夠擁有一種默契叫作「我想征服你，但你也必須征服我。」的奇妙狀態。
偶爾很S，偶爾很M，兩個人在裡面玩得不亦樂乎。

▲宋仲基、宋慧喬。（圖／翻攝自宋慧喬IG）

▲宋仲基、宋慧喬結婚時引起轟動。（圖／翻攝自Instagram／宋仲基、宋慧喬）

《拿掉浪漫面具後的家庭生活》

・雙方邁入日常生活後，拿掉浪漫的交往面具，面對生活中的瑣事，
處女座容易開始變成一個掌控欲強的大嬸，而天蠍座仍在渴求生活中的浪漫感。

・雙方邁入日常的生活後，天蠍座其實很難相處，處女座也很歹逗陣，
雙方都很希望有能再有浪漫的火花，卻無人願意再主動營造。（處女心在外，天蠍心埋怨。）

・過去交往的失敗經驗，也會在雙方的日常生活中體現。天蠍會帶著過去的傷痛，
在生活中不經意地展現出嫌棄的眼神，處女座的自卑與自傲不斷轉移，開始喜歡外面對他的肯定，
兩個星座都很自傲，女神走不下神壇，男神也不是吃素的，就這樣漸行漸遠。

▲宋仲基、宋慧喬。（圖／CFP）

▲宋仲基、宋慧喬因拍攝《太陽的後裔》結緣。（圖／CFP）

✅ 雙方要放下聰明與自尊 生活就是耍笨
先撇開媒體會不會挖出，「出軌！」「外遇！」等小道消息。
純粹以星座分析兩人的相處模式，我只能說：「婚姻不是競賽場，而是耍笨的地方。」

・處女座要放掉不爽卻又要配合的心魔。
・天蠍座不要把婚姻當作是拯救自己戀情的修煉場。
・放下聰明與自尊，生活就是耍笨的遊樂場。

祝福兩位大神。也希望大家在人生的路上，都能找到一個願意陪你耍笨的人。

#小瑜星座：處女座真的站穩怨偶排行榜...

●作者小瑜，一個有趣的星座少女，粉絲團：羅珮瑜 。以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄editor@ettoday.net

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