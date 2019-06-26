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Etika橋上留遊戲手把失蹤　5天後尋獲⋯已成遺體

記者蕭采薇／綜合報導

以遊戲直播出名的美國知名Youtuber「Etika」，上周在紐約失蹤，25日證實遺體已在紐約東河尋獲，得年29歲。他上週發布影片《I’m sorry》，在這段長達8分鐘的影片，Etika自述在成名後感受到巨大壓力，甚至提到自己即將「錯過」一些期待很久的遊戲，之後就失去消息。

▲▼美國知名Youtuber「Etika」疑自殺，遺體在25日尋獲，得年29歲。（圖／翻攝自推特）

▲美國知名Youtuber「Etika」遺體在25日尋獲，得年29歲。（圖／翻攝自推特）

Etika以《不要玩守望先鋒（DO NOT PLAY OVERWATCH）》影片爆紅，本名為Daniel Desmond Amofah的Etika，1990年出生在紐約布魯克林，2012年開始嘗試各種遊戲直播，其誇張和富有戲劇感的反應及表情，加上酷似《快打旋風》角色凱爾的髮型都讓人印象深刻，因此成為美國人氣竄升的YouTuber，各平台粉絲數加起來超過80萬人。

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不過伴隨名氣而來的就是巨大的壓力，Etika其實也發生過許多爭議事件，像是曾因誹謗同志的言論使得他的Twitch直播遭到停用，也曾在2018年因為上傳色情內容影片，YouTube頻道因此而關閉。此後Etika曾多次表示，成名後身心承受巨大壓力，甚至「曾動念想要自殺」。

▲▼美國知名Youtuber「Etika」疑自殺，遺體在25日尋獲，得年29歲。（圖／翻攝自推特）

▲Etika因遊戲直播走紅，誇裝表情和髮型是一大特色。（圖／翻攝自推特）

Etika今年開始情緒更不穩定，經常在社群網站發表過激言論又刪除，包括在推特表示：「已經在長島買了一把槍，我要葬身於布魯克林。」19日深夜Etika發布影片《I’m sorry》，他一邊走在紐約街道上一邊說道：「很抱歉背叛了你們，我很抱歉留下這麼骯髒的結果，希望我的存在，能為那些想成為直播主、YouTuber的人警惕。」

他也特別提到自己即將「錯過」一些期待很久的遊戲，不過該影片很快就因違反YouTube頻道守則而遭到刪除，Etika也就此失去音訊。期間一些網友發出尋人公告，但遺憾的是，警方22日在曼哈頓大橋發現他的私人物品，包括象徵Etika的「Nintendo Switch遊戲手把」，更在25日尋獲遺體，證實他已死亡。

▲▼美國知名Youtuber「Etika」疑自殺，遺體在25日尋獲，得年29歲。（圖／翻攝自推特）

▲Etika生前患有嚴重憂鬱症。（圖／翻攝自推特）

儘管Etika曾透露出「告別」的訊息，但對於真正的死因，警方仍在調查當中。據悉Etika生前患有嚴重憂鬱症，更曾為此入院治療。他過世的消息傳開後，令粉絲們相當惋惜，也有人認為，這或許是「後Youtuber時期」對於這些爆紅但還來不及調適身心的年輕人們的嚴重警惕。

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