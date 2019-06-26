具荷拉「洋裝滑落」Nu Bra整顆掉出！　輕生復出首秀「放送事故」粉心疼

記者蕭采薇／綜合報導

南韓藝人具荷拉今年5月在住處輕生，所幸在經紀人報警後救回一命，她隨後飛往日本靜養，並在神隱將近1個月後公布新動向，宣布和日本「尾木製作」簽約並在當地復出。26日她在騷動後首度出現電視上，卻在LIVE演出時發生「放送事故」，平口洋裝整件滑落，胸部和Nu bra直接掉出見客。

▲具荷拉自殺事件後首次電視演出，卻發生「放送事故」。（圖／翻攝自テレ東音楽祭2019）

請繼續往下閱讀...

具荷拉26日現身日本《テレ東音楽祭2019》節目，這也是她在自殺事件後的首個電視通告。主持人關心道：「之前的事件，日本的大家都很擔心，現在狀況還好嗎？」具荷拉也大方以日文回答：「現在已經沒事了，之後會在日本以歌手的身份活動，請繼續為我加油。」

▲具荷拉洋裝滑落，胸部和Nu Bra掉出來。（圖／翻攝自テレ東音楽祭2019）

她接著上台演出當年最紅歌曲《Mr.》，穿著平口白色洋裝與舞群勁歌熱舞。但演出到一半時，具荷拉的洋裝突然滑落，上身和胸部、Nu bra全都露出。不過具荷拉展現專業，面不改色繼續完成演出，結束時還手撫胸口彎腰鞠躬，並對鏡頭放電打招呼。

▲具荷拉洋裝滑落，胸部和Nu Bra掉出來。（圖／翻攝自テレ東音楽祭2019）

這段畫面由於是LIVE播出，同一時刻早已傳遍全球，也立刻登上熱門話題。大多數人都是敬佩具荷拉的淡定和專業，也不少人為她心疼：「好不容易重新復出上電視了，怎麼又發生這種事⋯」

▲具荷拉敬業演出，結束後手摸胸口鞠躬道謝。（圖／翻攝自テレ東音楽祭2019）

▲具荷拉復工首次電視演出。（影片來源YouTube，如遭移除請見諒）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995