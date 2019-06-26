記者蕭采薇／台北專訪

由主唱Name、吉他手Noth和Natee、鼓手Prite組成的泰國四人樂團Getsunova，自2012年開始快速竄紅，以賣作電影《時光情書》的主題曲《多遠才是近（How Far Is Near）》紅遍全泰國，更是第一支Youtube點擊破2億的泰國MV。不過在這首歌之前，家庭背景不俗的他們差點被召回「繼承家業」，正打算解散時，卻意外的爆紅了。

▲泰國樂團Getsunova（左起）鼓手Prite、吉他手Natee、主唱Name、吉他手Noth。（圖／記者張一中攝）

Getsunova組成的契機，是因為團員們都在英國唸書時認識，從這點就不難暸解他們在泰國被當地媒體稱作是「hi-so樂團」，意即「high society」，白話來說就是出身豪門、家境富裕的樂團，他們甚至在練團室還有私人泳池。

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成員們包括主唱Name是泰國S&P連鎖餐飲集團小開、吉他手Natee則來自當地知名的Osotspa企業，以及家族經營專賣24K金飾品「Prima Gold」的吉他手Noth，各個家大業大。Name坦言，在剛出道的前五年，常常被家裡問：「什麼時候回去接家業？」

▲Getsunova以《多遠才是近》紅遍全泰國，是第一支Youtube點擊破2億的泰國MV。（圖／記者張一中攝）

因此發行《多遠才是近》這首歌，其實是孤注一擲。Name說：「那時候想說，如果這首歌再不紅，那就解散吧！」沒想到卻意外爆紅，Name笑說：「從那時候家裡就沒說過接家業的事了，大概也是因為我們不用再跟家裡拿錢了。」

▲Getsunova主唱Name是泰國S&P連鎖餐飲集團小開。（圖／記者張一中攝）

Noth也笑說，家人雖然支持，但也從來沒想過他們真的能紅。而在發行《多遠才是近》之前，他特地到緬甸的仰光拜了「如願神」，沒想到真的「如願」了！虔誠的泰國人，一講到拜神話就話匣子大開，Noth開玩笑說：「我們出道以來紅了幾首歌，我就拜過幾次神。」他更大推清邁的來康寺，直讚是「全泰國最靈驗神祇」！

▲泰國樂團Getsunova（左起）鼓手Prite、吉他手Natee、主唱Name、吉他手Noth。（圖／記者張一中攝）



當然要天助前，必先得自助。鼓手Prite老實的說，成團以來做最大危機，就是前6年那段默默無名的日子。也是經過那段時間的歷練，才累積了後面的能量。主唱Name最近剛升格當爸爸，女兒已三個月大，他開心分享喜悅，「覺得生活都不一樣了，現在工作是為了家人，擁有的一切都想給我的女兒，像這樣出來一兩天就很想回家，根本離不開家，只要想她就趕快打開Face Time！」