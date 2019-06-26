ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Getsunova「出道6年都沒紅」　拜完這座神⋯MV衝破2億奇蹟爆紅！

記者蕭采薇／台北專訪

由主唱Name、吉他手Noth和Natee、鼓手Prite組成的泰國四人樂團Getsunova，自2012年開始快速竄紅，以賣作電影《時光情書》的主題曲《多遠才是近（How Far Is Near）》紅遍全泰國，更是第一支Youtube點擊破2億的泰國MV。不過在這首歌之前，家庭背景不俗的他們差點被召回「繼承家業」，正打算解散時，卻意外的爆紅了。

▲▼泰國樂團Getsunova金曲售票演唱會彩排記者會。（圖／記者張一中攝）

▲泰國樂團Getsunova（左起）鼓手Prite、吉他手Natee、主唱Name、吉他手Noth。（圖／記者張一中攝）

Getsunova組成的契機，是因為團員們都在英國唸書時認識，從這點就不難暸解他們在泰國被當地媒體稱作是「hi-so樂團」，意即「high society」，白話來說就是出身豪門、家境富裕的樂團，他們甚至在練團室還有私人泳池。

請繼續往下閱讀...

成員們包括主唱Name是泰國S&P連鎖餐飲集團小開、吉他手Natee則來自當地知名的Osotspa企業，以及家族經營專賣24K金飾品「Prima Gold」的吉他手Noth，各個家大業大。Name坦言，在剛出道的前五年，常常被家裡問：「什麼時候回去接家業？」

▲▼泰國樂團Getsunova金曲售票演唱會彩排記者會。（圖／記者張一中攝）

▲Getsunova以《多遠才是近》紅遍全泰國，是第一支Youtube點擊破2億的泰國MV。（圖／記者張一中攝）

因此發行《多遠才是近》這首歌，其實是孤注一擲。Name說：「那時候想說，如果這首歌再不紅，那就解散吧！」沒想到卻意外爆紅，Name笑說：「從那時候家裡就沒說過接家業的事了，大概也是因為我們不用再跟家裡拿錢了。」

▲▼泰國樂團Getsunova金曲售票演唱會彩排記者會。（圖／記者張一中攝）

▲Getsunova主唱Name是泰國S&P連鎖餐飲集團小開。（圖／記者張一中攝）

Noth也笑說，家人雖然支持，但也從來沒想過他們真的能紅。而在發行《多遠才是近》之前，他特地到緬甸的仰光拜了「如願神」，沒想到真的「如願」了！虔誠的泰國人，一講到拜神話就話匣子大開，Noth開玩笑說：「我們出道以來紅了幾首歌，我就拜過幾次神。」他更大推清邁的來康寺，直讚是「全泰國最靈驗神祇」！

▲▼泰國樂團Getsunova金曲售票演唱會彩排記者會。（圖／記者張一中攝）

▲泰國樂團Getsunova（左起）鼓手Prite、吉他手Natee、主唱Name、吉他手Noth。（圖／記者張一中攝）

當然要天助前，必先得自助。鼓手Prite老實的說，成團以來做最大危機，就是前6年那段默默無名的日子。也是經過那段時間的歷練，才累積了後面的能量。主唱Name最近剛升格當爸爸，女兒已三個月大，他開心分享喜悅，「覺得生活都不一樣了，現在工作是為了家人，擁有的一切都想給我的女兒，像這樣出來一兩天就很想回家，根本離不開家，只要想她就趕快打開Face Time！」

推薦閱讀

獨／《BTS WORLD》遊戲畫面搶先曝光！　嘴嘟嘟JIMIN看了好想安慰QQ

獨／《BTS WORLD》遊戲畫面搶先曝光！　嘴嘟嘟JIMIN看了好想安慰QQ

追星女孩「頂30度高溫」穿布偶裝應援累癱　《101》練習生本人收到了！

追星女孩「頂30度高溫」穿布偶裝應援累癱　《101》練習生本人收到了！

Somi：朋友覺得我變了　親口認JYP和YG藝人「這點」不同

Somi：朋友覺得我變了　親口認JYP和YG藝人「這點」不同

韓庚爆結婚狂虐「庚澈女孩」　CP粉：別庚澈了，庚十年前就撤了！

韓庚爆結婚狂虐「庚澈女孩」　CP粉：別庚澈了，庚十年前就撤了！

朴炯植在軍中「還惦記要幫防彈V圓夢」　暖送超寵應援：泰亨啊我愛你

朴炯植在軍中「還惦記要幫防彈V圓夢」　暖送超寵應援：泰亨啊我愛你

D.O.入伍倒數6天　EXO排出時間聚餐「讓他坐C位」暖哭粉

D.O.入伍倒數6天　EXO排出時間聚餐「讓他坐C位」暖哭粉

80萬粉網紅Etika「抱歉背叛你們」橋上留遊戲手把失蹤　5天後尋獲⋯已成遺體

80萬粉網紅Etika「抱歉背叛你們」橋上留遊戲手把失蹤　5天後尋獲⋯已成遺體

張秋和金妮告訴我們的「愛情理論」　那些《哈利波特》教我們的事

張秋和金妮告訴我們的「愛情理論」　那些《哈利波特》教我們的事

尚恩曼德斯激情熱舞卡蜜拉　下秒「把她摔地上」瞬間變臉GG惹

尚恩曼德斯激情熱舞卡蜜拉　下秒「把她摔地上」瞬間變臉GG惹

直擊／《愛情理論》CP超甜放閃！　Off霸氣拉過Gun「直接親下去」

直擊／《愛情理論》CP超甜放閃！　Off霸氣拉過Gun「直接親下去」

阿翔牽緊Grace手和好了！　她露幸福甜笑…飛澳門度假「洩超閃小動作」

阿翔牽緊Grace手和好了！　她露幸福甜笑…飛澳門度假「洩超閃小動作」

剛辦完婚禮1週…網紅火速宣布離婚！　怒控老公出軌：誰把錢給男人就是傻B

剛辦完婚禮1週…網紅火速宣布離婚！　怒控老公出軌：誰把錢給男人就是傻B

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

阿翔牽緊Grace手和好了！　她露幸福甜笑…飛澳門度假「洩超閃小動作」

剛辦完婚禮1週…網紅火速宣布離婚！　怒控老公出軌：誰把錢給男人就是傻B

藥頭驚爆染毒藝人名單！　S姓女主持人狂吸高價大麻…「4線索身份曝光」

愛紗爆「離婚後性情大變」！　翻臉踢開20年經紀人…留下巨額債務

阿妹外甥女安那「車上喇舌22歲女舞者」！　被帶回家溫存3hrs…爆2年女女戀

浩子陪阿翔道歉後照上工！于美人曝「他後台超暖舉動」：是真的內疚

80萬粉網紅Etika「抱歉背叛你們」橋上留遊戲手把失蹤　5天後尋獲⋯已成遺體

《玩很大》6連敗被罵花瓶…小鬼還吼她「吹什麼頭髮」！　元元淚訴真相

林允「3張閨蜜照」幫周潔瓊撇緋聞：瓊瓊很忙！　網友一看傻眼「豬隊友」

Lisa時裝週被拍…0修圖「真實狀態現形」　HD高清照網看傻

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

Name, Noth, Natee, Prite, Getsunova

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 張晉甜喊「老夫老妻」惹怒蔡少芬！背後原因曝光：跟年紀無關
  2. 李宗霖Man一把抱入懷中告白　女方鼻子竟撞到「歪掉了」
  3. 金曲售票演唱會開跑　多國樂團齊開唱
  4. 《緝凶對決》東龍爸爸化身刑警　「合作李星民」韓媒讚：演技之神對決！
  5. 韓安冉宣布離婚隔2天「結局又翻轉」！　老公搭機追愛：老婆～網友全傻了
  6. VIXX LEO 8月再登台！　大直SOLO開唱會粉絲
  7. 《從前，有個好萊塢》海報藏玄機！布萊德彼特「皮帶扣」源自60年前這地方
  8. 資深音樂人彭季康：從創作者觀點看歐洲著作權法修法
  9. Sandy副業加一！搶攻拌麵市場「高成本」：賣200箱也賺不回來
  10. 專訪／阿帕契事件李蒨蓉曝曾擔心兒子遭霸凌與欺負！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366