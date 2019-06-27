宋慧喬爆離婚心情差「臨時辭演新戲」　最新近照曝光！網：嚇到了

記者蕭采薇／綜合報導

南韓演員宋仲基和宋慧喬27日證實已經離婚，不到2年的婚姻如此突然結束讓粉絲和網友都嚇得措手不及。接著也傳出宋慧喬原本決定以《Hyena》回歸戲劇圈，卻在上周突然辭演，如今被懷疑是因為離婚壓力大，而拒絕演出。

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▲宋仲基和宋慧喬確定離婚。（圖／翻攝自微博、宋慧喬IG）

宋慧喬婚後第一部作品《男朋友》，正是與宋仲基師弟朴寶劍合作，可惜反應並不如預期熱烈。接著傳出她將接演《來自星星的你》導演張泰侑執導的新劇《Hyena》，不過27日離婚消息爆出後，韓媒也報導她於上周突然辭演，疑似是因離婚影響心情。

▲宋慧喬拍廣告造型有少女萌感。（圖／翻攝自推特）

對此宋慧喬經紀公司表示，一開始就拒絕了該劇的出演，與離婚無關，「作品和私生活是兩碼事。《Hyena》是討論的各種劇本之一，一開始就是拒絕的作品。宋慧喬在出演電視劇《男朋友》之後，為拍攝廣告和畫報奔波於海外。下一部作品很有可能是電影，現在還沒有決定。」

▲宋慧喬難得化上超粗眼線。（圖／翻攝自推特）

不過宋慧喬日前赴泰國拍攝拍攝廣告的工作花絮照也被翻出，當中她化上粗粗的眼線，風格和以往非常不相同，一度讓不少網友表示：「嚇到了！」但另一組照片她身穿黃色碎花連衣裙，長髮扎成低馬尾，透露出少女萌感，看不出來是接近40歲的熟女。