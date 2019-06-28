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范冰冰、宋仲基都是處女座　「一天切了兩對黃金CP」這星座到底怎麼了？

文／羅珮瑜（小瑜星座）

才剛辦完分享會，一上車就看到這則新聞爆炸了我的手機 《范冰冰李晨宣布分手》！是啊，包括宋仲基，一天連續兩個處女座邁向了分手之途。處女座到底是什麼二次元生物？

▲范冰冰。（圖／翻攝自微博）

▲范冰冰和李晨分手。（圖／翻攝自微博）

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處女座，一個天生不容易被滿足的星座。

很多人說世界上最難搞的兩個星座，除了 #水瓶座 的思考邏輯難以理解之外，#處女座 的古怪個性更是讓他們的鞋子裡面，「卡了很多碎石」。

要罵處女座，我絕對是最有資格。

我相信很多處女座都會很討厭自己一件事，「太容易動心，卻太難信任一個人。」處女座其實非常好追，你只要長得不是太難看，處女座都很願意給你一個機會去挑戰他們。我身邊的朋友都說，敢追處女座的人，都是周處是林義傑，要嘛就是來替其他星座除害，要嘛就是很愛給自己挑戰。

・依賴，是處女座的死穴。

這一個點跟風象星座 很像，但雙子座 、天秤座、水瓶座自帶疏離感，個人獨立特質也高，真的要離開一段關係，還是比較容易的。因為風象不怎麼會盤算彼此的付出程度多寡，他們都是用「當下的感覺在做決定。」

▲▼宋慧喬、宋仲基只剩1個月挽回！　「最快7月底」正式離婚（圖／翻攝自韓網）

▲宋慧喬、宋仲基確定提出離婚申請。（圖／翻攝自IG）

・但處女座很做作，講難聽點，愛吃又不敢講。他對外呈現的模樣，都是他決定好的形象展現與人設。

處女座絕對無法活得自在、活出自我的。

他們內心極其的冷漠與憋屈，也只能靠自己的消化或是對特別親近的人才能展現（跟 #天秤座 相仿），而對外，他永遠會扛著眾人的期望演出最美好的形象。這一種活法，讓處女座「極奇厭惡成為別人的負擔」，因為「不想讓你看到我的不好。」

問題來了。因為這種被動的守成，也才造就了處女座的死穴，依賴。

・所以你只要懂處女座希望被人照顧、能夠依賴某一個人的渴望時，你基本上就走對了追求處女座的路子。

不要轟轟烈烈，也不要嘴巴說，就是老老實實地待在他旁邊，前提還得要是你跟他的付出要對等，你要讓處女座對你保持

・有利可圖
・有崇拜感
・還不能囉唆

▲范冰冰復出落空。（圖／翻攝自微博／范冰冰工作室）

▲范冰冰是處女座。（圖／翻攝自微博／范冰冰工作室）

這個利，是指處女座要面子，講難聽點，他要的是跟你在一起，「不會讓自己貶低，你反而還讓他增光。」蘋果光啦，你要當他的蘋果光！

一個處女座，絕對是希望他的伴侶會穿衣服，能被朋友稱讚。
一個處女座，絕對是自己不行的事情你能做，幫助他達顛峰。

可是別跟他邀功。要讓他自己打從心裡崇拜你，願意當你的馬子狗、男友狗，處女座內心有個「奈米動情點」很難被啟動，但啟動了，絕對會為你死守這一切的。（而且可以很長久）

所以你得很優秀，又不能太優秀。太優秀，死處女又會開始擅長的自卑，「覺得自己配不上你。乾脆退出好了。」很多人卡死在這關卡，大概都是搞不清楚，原本跟處女座好好的，怎麼忽然就搞消失了。

▲宋仲基宋慧喬。（圖／CFP）

▲宋仲基、宋慧喬「童話愛情」破滅。（圖／CFP）

處女座其實還滿浪漫的，而且是一浪漫起來，根本變成雙魚座 的概念，一點都不務實派喔！我以前還會下廚做菜給對方吃，結果把玻璃燒破，這種蠢事，就是精明如處女座，談戀愛像無腦人的最佳證明。

你要給處女座不斷比大拇指，他才會慢慢滑進你的小房子。（唔？）

小瑜星座：不要跟老師說我教的。

●作者小瑜，一個有趣的星座少女，粉絲團：羅珮瑜 。以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄editor@ettoday.net

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