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浩子合體「阿翔」上工！　「照片被PO上網」網友卻笑哭了：這組合很可以

記者潘慧中／綜合報導

阿翔（陳秉立）爆發婚外情後，不但他和謝忻得暫停演藝工作，也難免影響到浩子（謝炘昊）的行程，停擺了2個禮拜未更新的官方社群網站，25日終於PO了新貼文，網友仔細看浩子這次的合作夥伴，幾乎都興奮狂喊：「這個阿翔很可以！」

▲浩子日前陪同搭檔阿翔一起開道歉記者會。（圖／記者季相儒攝）

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照片中，可以看到浩子正襟危坐，一臉嚴肅地看著前方的工作人員，「大哥認真蕊稿ing～～。」格外掀起討論的是，身旁的黑衣男不是平常的夥伴阿翔，而是長髮的亂彈阿翔（陳泰翔），原來兩人是準備要錄新一季的《台灣金頌》節目，引發高度期待。

▲▼浩子合體「阿翔」上工！（圖／翻攝自Facebook／浩角翔起笑一個官方粉絲專頁）

▲浩子合體亂彈阿翔。（圖／翻攝自Facebook／浩角翔起笑一個官方粉絲專頁）

有網友好奇問：「確定『亂彈阿翔』能記住稿嗎」，浩角翔起的臉書小編則哭笑不得地說：「額～～～這個阿翔好像沒在記稿。」此外，有不少粉絲看到新版浩角翔起後都被逗笑了：「浩子現在是苦中作樂」、「阿翔頭髮長很快」、「沒想到大家敲碗成功！」意外引起一波討論。

▲▼浩子合體「阿翔」上工！（圖／翻攝自Facebook／浩角翔起笑一個官方粉絲專頁）

▲網友反應。（圖／翻攝自Facebook／浩角翔起笑一個官方粉絲專頁）

事實上，浩子2月已經跟公司請假，早就計劃好暑假要帶小孩出國，手上3個節目的製作單位為了避免進度受影響，最近也趕錄存檔，比方說《綜藝新時代》變成每周錄影2天，《台灣金頌》第2季則是在6到10月開錄，而他與于美人一起主持《請問你是哪裡人》節目，製作單位早在農曆年前就知道他要請假，所以沒有存檔問題。

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浩子, 阿翔, 浩角翔起, 亂彈阿翔

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