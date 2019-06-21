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一句氣話踩到「天蠍座男友」地雷！　小優失魂爆哭：說斷就斷，世界最狠

記者潘慧中／綜合報導

小優（游振宜）從《大學生了沒》出道，活潑個性加上超有料的好身材，始終不乏追求者，但曾有一任ABC男友傷透了她的心，「天蠍座是一個他說斷就斷（的人），他們絕不吃回頭草，妳現在跟我分手，妳說的分手就是分手！」

▲▼小優一句氣話踩到天蠍男友地雷！（圖／翻攝自YouTube／東風衛視 ）

▲小優。（圖／翻攝自Instagram／irisxbloomy）

小優最近在《單身行不行》透露，當初是在加州友人的牽線下，認識了這個天菜ABC男友，兩人一見面就很聊得來，後來分隔兩地曖昧了一段時間，「在聊天過程中好像已經不能沒有對方」，便相約在日本見面，男方馬上跟她告白，兩人就順理成章地交往了。

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▲▼小優一句氣話踩到天蠍男友地雷！（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲▼小優和這任男友剛認識就很有話聊。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲▼小優一句氣話踩到天蠍男友地雷！（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

「他真的很有才華，他是一個工程師，非常聰明之外他有很多興趣，他跟我聊天的內容，我都覺得這是我這輩子認識台灣男生不可能會講出來的話。」交往期間，小倆口會輪流飛過去找對方，小優坦言曾因此推掉不少通告。

相戀了3年，天菜男友開始討論未來搬回台灣的問題，小優聽了相當開心，原以為兩人就要結婚了，怎料有次剛好重感冒發燒的時候，對方不斷打電話、硬要在半夜跟她吵一些無聊小事，她一氣之下脫口：「你如果現在還要跟我吵的話，我們就分手！」

▲▼小優一句氣話踩到天蠍男友地雷！（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲▼小優以為男友懂自己只是在說氣話。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲▼小優一句氣話踩到天蠍男友地雷！（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

沒想到，一句氣話讓小優和男友就此分道揚鑣，她透露隔天退燒後馬上回電，對方的語氣卻變了：「妳還打來幹嘛？」突然有種陌生人的感覺，苦苦哀求挽回都沒用，「天蠍座真的是世界最狠，他們心應該是石頭做的。」就算已經買好機票準備赴美挽回，對方也堅定地說：「如果妳來，我會報警！」這句話讓她徹底心碎，爆哭療傷了好一段時間。

▲▼小優一句氣話踩到天蠍男友地雷！（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲小優親自見證天蠍座男友不吃回頭草的個性。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

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