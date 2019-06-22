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蔡依林「穿維密睡衣」被拍羞爆！　一站燈光下…網放大驚喊：是透明的

記者潘慧中／綜合報導

蔡依林（Jolin）儘管工作忙碌，仍不時會和粉絲分享生活點滴，她21日曬出身穿維多利亞的秘密（Victoria's Secret，簡稱維密）的睡衣，若隱若現的材質釣出不少網友招認：「我忍不住一直放大拉近！」

▲▼蔡依林「穿維密睡衣」羞被拍！（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）

▲蔡依林穿維密睡衣滑手機。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）

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照片中，可以看到蔡依林頂著一頭狂野長捲髮，穿著一件絲質純白睡袍，胸前開V剪裁露出健康的小麥色肌膚，下襬剛好落在膝蓋上方，靠在牆邊拍照時，她不忘踮腳尖展現纖細小腿，薄透材質似乎若隱若現出內搭衣物。

▲▼蔡依林「穿維密睡衣」羞被拍！（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）

▲▼蔡依林的邪惡睡衣讓不少網友想放大。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）

▲▼蔡依林「穿維密睡衣」羞被拍！（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）

儘管蔡依林搞笑自稱是「維密兒童組別」，但看她時而在牆邊擺拍、時而悠然自得地坐著滑手機，自信氣場已經征服了一票粉絲，「#志氣高#gettingready！」不少網友才發現原來她這個時候似乎已經準備好現身李玟的演唱會了。

▲▼蔡依林「穿維密睡衣」羞被拍！（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）

▲▼蔡依林驚喜現身李玟的演唱會。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）

▲▼蔡依林「穿維密睡衣」羞被拍！（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）

過了1小時後，蔡依林上傳一系列和李玟的合體舞台照，勁歌熱舞樣樣來，她看了也忍不住佩服稱讚：「She is sooooooooon damn HOT!」讓她甘願屈膝半跪在地，「Knee down for the one and only Queen of pop!」意外窺見2大女神相知相惜的一面。

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關鍵字

蔡依林, 維多利亞的秘密, Jolin, Victoria's Secret, 維密

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