茵聲「4步驟」剪空氣瀏海零失誤！　髮型師解密3大常犯錯誤

記者潘慧中／綜合報導

想省錢自己剪瀏海，卻一直掌握不到訣竅嗎？鄭茵聲最近拍攝一段剪瀏海的教學影片，掌握4個步驟就能輕鬆剪出少女般的空氣瀏海，「下刀不要下太重就不怕失敗！」

▲▼茵聲到美榮行買專業的修剪刀。（圖／翻攝自YouTube／Alina鄭茵聲）



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鄭茵聲特地跑去美容行買了超專業的修剪刀跟打薄刀，首先就是撥出正中間的區域並夾起兩側頭髮，接著再撥出瀏海中央的小三角形地帶，從這個最容易扎眼的地方下手，直直地拿著剪刀開始剪，效果會比較自然。

▲▼茵聲一步一步教網友剪瀏海。（圖／翻攝自YouTube／Alina鄭茵聲）



修剪完中間的瀏海後，鄭茵聲接著剪兩旁的長瀏海，她此時會斜拿剪刀、順著臉型修剪，如果擔心會失手就不要一開始就下手太重。最後，她會拿掉夾子修剪兩側修飾頭型的頭髮，這時候就換打薄刀上場，純粹修剪厚薄度，並不會影響長度。

▲▼剪刀的拿法也很重要。（圖／翻攝自YouTube／Alina鄭茵聲）



事實上，鄭茵聲的修剪方式似乎和專家並無太大落差，曾有髮型師建議最好是乾髮、吹整完的狀態下剪瀏海，否則很可能會不小心剪太短，而且，修剪前最好先把瀏海分區夾好，這樣才不會失手剪到不該剪的區塊。

▲茵聲剪得超完美。（圖／翻攝自YouTube／Alina鄭茵聲）

