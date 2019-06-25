PTT狂問「蔡阿嘎有外遇藏鏡人嗎」　真的釣出本尊說話了！

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎和「藏鏡人」曾長期合作拍片，但由於工作關係，對方從2年前就鮮少參與拍攝，怎料仍被不少網友懷疑「他們真的沒有外遇過嗎？」對此，他最近也特地發文回應了！

▲蔡阿嘎日前和家人一起參加藏鏡人的婚禮。（圖／翻攝自Instagram／yga0721）



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有網友近日在PTT發問「所以蔡阿嘎都不會外遇嗎」，他表示以前很愛看蔡阿嘎的影片，而且特別喜歡聽到藏鏡人甜美的配音，但讓他疑惑的是，這2個人過去常一起拍片、剪片和配音，難道真的沒有日久生情嗎？

▲蔡阿嘎回答PTT網友的疑惑。（圖／翻攝自Instagram／yga0721）



對於PTT網友的疑惑，蔡阿嘎哭笑不得地說：「解釋過900遍，可能一直到我進棺材大概也沒人相信，啊就真的沒在一起過，哪來的外遇啦？！！！」他還搞笑偷用時事梗說：「跟藏鏡人連什麼好兄弟都不是啦！！！跟馬叔叔還比較有可能～。」

先前有網友好奇提問，藏鏡人為何較少出現？甚至一度有網路傳聞猜測，「藏鏡人因為是前女友和二伯王不見王？」蔡阿嘎當時澄清真的沒有和藏鏡人交往過，也不是彼此的菜，對方純粹因為工作的關係離開台北，所以才會很少出現在影片中。

▲蔡阿嘎並沒有和藏鏡人斷聯。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）



蔡阿嘎日前進行100題Q&A活動時，也曾有網友問：「有沒有什麼話想對藏鏡人說呢？畢竟是老友，一開始影片也跟她一起合拍，算起來是老搭檔。」彷彿真的認為藏鏡人和蔡阿嘎之間發生什麼事，他解釋：「我們其實三不五時就會見個面，只是因為藏鏡人在中南部工作比較忙，比較少時間上來台北。」大家並沒有斷了聯絡。