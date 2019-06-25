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Kiwebaby素顏關美肌變這樣：這才是真的我！　「現原形」宣布不想化妝了

記者潘慧中／綜合報導

Kiwebaby（張朵）2015年動隆乳手術，外表蛻變成女兒身，常分享生活點滴的他，最近突然在Instagram曬出素顏男生頭、無美肌濾鏡的真實自拍照，同時宣布：「我不想化妝了…沒有精心打扮光鮮亮麗的照片了…因為那樣的我根本一點也不快樂，真的好假好假。」

▲Kiwebaby平常大多頂全妝入鏡。（圖／翻攝自Instagram／kiwebabychang）

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照片中，只見Kiwebaby留著眉上短瀏海的男生頭，看起來臉更小了，沒有上化妝品的膚質很光滑透亮，就算素顏也保持很紅潤的氣色，「其實這才是真正的我，我不想化妝了，我不想羨慕別人。」大方秀出戴眼鏡的模樣、甚至山根旁的眼鏡壓痕，難得讓人窺見他的真實面貌。

▲▼Kiwebaby素顏關美肌。（圖／翻攝自Facebook／Barbie Kiwebaby）

▲▼Kiwebaby難得曬出素顏關美肌自拍照。（圖／翻攝自Instagram／kiwebabychang）

▲▼Kiwebaby素顏關美肌。（圖／翻攝自Facebook／Barbie Kiwebaby）

或許讚數會因此下滑，但Kiwebaby表示那也沒關係，因為他並沒有因為打扮得光鮮亮麗變得比較開心，反而覺得自己很假，「我其實沒有那些美顏相機後的我那麼完美。」過去一直活在外界的眼光下的他，現在只想要簡單地過生活。

▲▼Kiwebaby素顏關美肌。（圖／翻攝自Facebook／Barbie Kiwebaby）

▲Kiwebaby宣布不想化妝了。（圖／翻攝自Instagram／kiwebabychang）

Kiwebaby IG全文：

其實這才是真正的我
我不想化妝了
我不想羨慕別人
一直當別人
只想輕鬆+愉快
簡單生活
可能讚會變很少吧
沒有精心打扮光鮮亮麗的照片了
不過沒關係
因為那樣的我根本一點也不快樂
真的好假好假
好煩喔
右眼腫three small?
（我沒有哭啦）
山根旁又有眼鏡的壓痕
這才是真正的我
你們會不會因為這樣就不愛小寶寶了

我其實沒有那些美顏相機後的我
那麼完美

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