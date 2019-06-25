《玩很大》6連敗被罵花瓶…小鬼還吼她「吹什麼頭髮」！　元元淚訴真相

記者潘慧中／綜合報導

元元（吳婕安）在《綜藝玩很大》自然不做作的風格，大受觀眾好評，怎料最新一集的播出中，她起床後不但遲遲沒下樓和隊友小鬼（黃鴻升）玩遊戲，還被拍到原來是在吹整瀏海，氣得有網友狂罵：「花瓶！難怪6連敗！」對此，她也難過回應了。

▲▼元元上了不少次《玩很大》。（圖／翻攝自Instagram／1105ya）



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錄影當天起床的第一關是男隊員穿上健康步道鞋背另一半，最快按掉所屬鬧鐘的隊伍獲勝，眼看其他隊陸續出發，小鬼卻遲遲等不到元元下樓，他忍不住剛下樓的依依，聽到對方說：「元元在吹頭髮」，他一秒爆氣說：「吹個屁啊！？」好不容易看到對方跑下來，他接著大吼：「趕快來啊！吹什麼頭髮！？」

▲元元起床先吹頭髮的舉動，引發部份網友不滿。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大）



最後，元元所屬黑隊吞敗，而她個人在《玩很大》的戰績是6連敗，加上她當天在節目中的表現，引來不少網友批評，她事後在Instagram解釋之所以會吹頭髮，是因為起床後有洗頭，「那天下雨，不吹頭我會很冷的，如果說我真的很在乎瀏海，我之前就不會頂著獅子頭了。」

▲元元的天然呆反應仍獲得不少粉絲喜愛。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大）



元元透露當時下樓後其實有解釋原因，只不過剛好被剪輯掉了，「#以後絕對不洗頭了#我哭#輸了也想哭#是我自己不夠努力#玻璃心碎滿地。」她也保證未來上節目一定會多說話，「跟鬼主人同隊我真的太緊張，我以後會再認真認真的！6連敗也是不容易的。」

元元IG全文1：

我這集會吹頭髮是因為我一早起來洗頭！

我下去之後有說，但是被剪掉

如果說我真的很在乎瀏海

我之前就不會頂著獅子頭了

剛剛看到有幾個女生說我花瓶難怪六連敗！妳們根本就不懂 妳們幾個讓我太失望了

那天下雨我起床洗頭不吹頭我會很冷的

#以後絕對不洗頭了 #我哭 #輸了也想哭 #是我自己不夠努力 #玩很大來的照片 #玻璃心碎滿地

元元IG全文2：

你們的留言私訊我的訊息我都有看！

真的超級溫暖的...

玻璃心立刻被填滿

本來想一個一個回應

後來想說還是發篇文章給你們

我愛你們不管你們叫我章魚妹龍蝦妹還是軟糖還是鬼女僕我都覺得你們好好笑也好可愛

真的差點愛上你們，原來劈腿是這樣來的

我以後會多說話，跟鬼主人同隊我真的太緊張我以後會再認真認真的！六連敗也是不容易的

有時候去看youtube玩很大下面的留言，我都覺得好溫暖好特別好酷，竟然有人會幫我說話或者說喜歡我，我也喜歡你們 #最愛你們 #有你們好好 #你們一定是上天派來的天使