綜藝大哥暗譙「不夠格主持美食節目」！　哈孝遠說溜嘴4個字…利菁：小心一點

記者潘慧中／綜合報導

哈孝遠轉戰演藝圈表現亮眼，但過程中難免遇到有人偷在背後捅刀的經歷，而且對方還是曾經很熟的綜藝界大哥，「我這個就真的厲害了！綜藝圈前輩為搶位說我不夠格！」

▲哈孝遠被前輩暗地捅刀。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）



哈孝遠最近在《麻辣天后傳》透露，原本和某綜藝界前輩很熟，當時拿下美食節目的主持棒後，很久沒聯絡的前輩突然打電話給他：「你現在不要把自己當新人，你要知道你是籃球明星，如果有人把你當小弟就跟我講，因為我熟的不是這個節目的製作人，而是電視台高層，所以有任何問題我可以幫你處理。」

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▲前輩表面裝成想幫哈孝遠的樣子。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）



當下謝謝前輩的好意後，哈孝遠便沒有多說什麼，結果幾天後接到一位友人的電話問：「是不是那個誰誰誰幫你（拿到主持棒）？」他頓時黑人問號，這才發現原來前輩到處亂邀功，「他說是他幫我拿到這個機會。」

▲但其實前輩背地裡到處亂邀功。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）



主持一段時間後，哈孝遠終於透過製作人口中得知了前輩的真面目，製作單位當初決定把主持棒交給他時，該綜藝大哥曾問製作人：「怎麼會找他？我可以了解節目想要重新把主持人refresh的感覺，但你找一個完全沒經驗的新人、又是打籃球的，這樣子好嗎？其實我很願意加入你們這個團隊。」

▲▼哈孝遠後來才發現原來前輩也想接下這個主持棒。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）



由於製作單位心意已決，製作人只好婉轉地說：「我們這個小廟容不下你這個大佛。」哈孝遠回憶起這段往事，讓現場所有人都好奇前輩的真實身份，他絕口不提，他只透露是和利菁熟識的人，接著用特別的語氣說：「下面一位～」，嚇得利菁連忙制止他說溜嘴：「媒體都在看我們節目，小心一點！真是的！」

▲▼利菁連忙制止哈孝遠說更多。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）



▲約從26：27分開始。（影／取自YouTube／麻辣天后傳）