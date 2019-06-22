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夏天痘痘爬滿背！　曾之喬「改變洗澡順序」3招養成光滑裸背

娛樂中心／綜合報導

曾之喬（喬喬）不只為維持身材下足苦工，對於保養皮膚也絲毫不敢懈怠，她曾坦言自己很容易流汗，「雖然很幸運沒有異味，但因大量油汗，夏天背部就很容易長痘痘。」最後藉由調整3個生活習慣，逐漸改善背部長痘痘的困擾。

▲▼曾之喬「改變洗澡順序」3招養成美背。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）

▲▼曾之喬靠3招養成美背。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）

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▲▼曾之喬「改變洗澡順序」3招養成美背。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）

隨著夏天到來，不少女孩紛紛換上露背裝清涼一番，但有些人因為背上長痘，往往不敢嘗試這類衣服，據《女人我最大》報導，曾之喬也曾有類似的困擾，但她首先改變洗澡順序後，狀況就改善很多。

▲▼曾之喬「改變洗澡順序」3招養成美背。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）

▲曾之喬改變洗澡順序。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）

曾之喬以前習慣先洗澡再洗頭，但殊不知潤髮乳的成份通常比較滋潤，如果沒有沖洗乾淨，很容易堵塞背部毛孔進而冒痘，發現問題後，她嘗試先洗頭，包起頭髮後再洗澡，背痘問題居然真的改善很多。

此外，換睡衣的頻率也和長背痘有間接關係，曾之喬表示就算沒有流汗，洗澡後的身體仍難免會分泌油脂，隱形細菌不知不覺附著在睡衣上，她建議最好每天都清洗睡衣，讓背部和身體能保持乾淨。

▲▼曾之喬「改變洗澡順序」3招養成美背。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）

▲曾之喬養成常換睡衣的習慣。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）

最後，曾之喬透露花時間認真保養很重要，由於她是油肌的關係，為了維持穩定的肌膚狀況，她除了會擦保養品，洗澡時一定會記得刷背，搭配使用有溫和去角質、保濕成分的噴霧，如此一來，達到光滑美背的目標就近在眼前了。

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