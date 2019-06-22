白癡公主：阿姨有沒有漂亮？　蔡桃貴「一秒搖頭」她僵笑臉都垮了

記者潘慧中／綜合報導

蔡阿嘎日前參加HowHow和阿福的婚禮，兒子蔡桃貴擔任小花童，他21日上傳完整版幕後影片，可以看到兒子的萌樣吸引不少「姊姊」上前逗弄，但當白癡公主問：「阿姨有沒有漂亮」時，小朋友一秒搖頭的反應，瞬間讓在場所有人哈哈大笑。

▲▼蔡桃貴一秒否定白癡公主的顏值。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）



請繼續往下閱讀...

白癡公主當天身穿寶藍色洋裝現身，不規則裙襬襯托出纖細小腿，在會場巧遇蔡桃貴，她忍不住湊上前問：「阿姨有沒有漂亮？」怎料小朋友立刻搖頭，她看到臉都垮了，滿臉傻眼的黑人問號，她開玩笑爆氣喊：「你這個搖頭什麼意思？！」

▲白癡公主瞬間傻眼僵笑。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）



蔡阿嘎看了連忙出面解圍：「妳是姊姊啦！」抱著蔡桃貴的二伯也笑說：「你這樣不行！你要點頭！」於是，白癡公主再度鼓起勇氣問：「姊姊有沒有漂亮？」小朋友這次則做出「食指摩擦大拇指」的手勢，旁人看了開玩笑說：「拿錢來他才要講啦！」

▲蔡桃貴調皮的笑容。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）



或許因為爸爸是蔡阿嘎，蔡桃貴早已習慣身邊總是有一堆人圍繞，即使在人來人往的婚宴會場，看起來還是很淡定，不怕生的他還對著靦腆的花童搭檔露出萌笑，再搭配身上小紳士風格的水藍色禮服，帥到成為宴會場中忽視不了的一道光，幾乎快搶走新郎HowHow風采。