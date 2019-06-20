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《犯罪心理》確定最終季「只有10集」　8主演合照公開粉淚：捨不得

記者蕭采薇／綜合報導

對於美劇迷來說，最難過的或許就是要與認識十多年的角色告白。人氣影集《犯罪心理》（Criminal Minds）自2005年開播，至今已14個年頭。該劇預計在今年底或明天出播出第15季，也是全系列的最終季。近來釋出最終季主要演員合體的劇照，讓戲迷們大呼不捨。

▲▼《犯罪心理》（Criminal Minds）即將播出最終季，主要演員們大合照。（圖／翻攝自Watch! Magazine）

▲《犯罪心理》即將播出最終季，主要演員們大合照。（圖／翻攝自Watch! Magazine）

《犯罪心理》是美國CBS電視台的招牌影集之一，與其他犯罪類型劇的不同之處在於，它並不注重犯罪本身，而是主要依靠名為罪犯側寫的行為調查方法來確認犯罪嫌疑人並預測其下一步行動。別出心裁的題材讓該劇脫穎而出，並在2017年被翻拍為韓劇。

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《犯罪心理》最終季播出時間尚未確定，日前釋出一張包括喬曼帖那（Joe Mantegna）、帕姬布魯斯特（Paget Brewster）、馬修格雷古柏勒（Matthew Gray Gubler）、A.J. 庫克（A.J. Cook）、艾莎泰勒（Aisha Tyler）、克莉絲汀范奈絲（Kirsten Vangsness）、亞當羅德瑞茲（Adam Rodriguez）以及自第十三季加入的丹尼爾海尼（Daniel Henney）等固定班底的合照，也暗示最終季腳步真的要到來，讓戲迷們大呼不捨。

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