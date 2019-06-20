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太妍憂鬱陷低潮！隔2周終於露面　身上「多了鼻環」⋯網心疼

記者蕭采薇／綜合報導

南韓人氣女團「少女時代」的隊長太妍16日坦言自己罹患憂鬱症，並表示「這陣子過得並不好」，身心狀態讓外界相當擔心。太妍稱自己走不出低潮，隨即未再更新Instagram，直到19日才首度現身機場。事隔一天，太妍再度以「鼻環」造型引起討論。

▲太妍。（圖／翻攝自Instagram／太妍）

▲太妍。（圖／翻攝自Instagram／太妍）

太妍長達2周時間沒更新Instagram，她19日才因工作首度現身首爾仁川機場，只見她換了全新造型，將原本的旁分瀏海，剪成了逆齡的齊瀏海，髮色更從金色變成了淺粉色，新髮型也讓網友驚艷不已。

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不過粉絲站長所釋出照片由於只是清晰度較低的預覽照，一開始並沒有人發現，其實太妍還戴了鼻環。因此事隔一天後，太妍又再度以鼻環造型登上微博熱搜話題。太妍在這之前身上已經有多個刺青，如今再因為鼻環成為話題，不過大多數粉絲都抱持支持態度，只要太妍開心就好。

▲▼太妍穿鼻環。（圖／翻攝自推特INEFFABLE MOMENT）

▲太妍穿鼻環現身。（圖／翻攝自推特INEFFABLE MOMENT）

太妍日前突然將Instagram大頭照改成全黑，16日透過限時動態功能開放提問，面對粉絲詢問過得好嗎？她默默地說：「我過得不好。」被問到克服低潮的方法時，也簡短地回：「克服不了低潮所以一直以這樣的狀態過活。」同時告白了正為憂鬱症所苦而吃藥中，讓外界擔心不已。

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