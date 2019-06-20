《花邊教主》停播7年後推陸版！　劇名曝光⋯「超接地氣」秒變勵志劇

記者蕭采薇／綜合報導

人氣美劇《花邊教主》（Gossip Girl）自2007年開播，至2012年第六季結束，5年期間不但累積大批死忠劇迷，更成為全球少女必追的時尚指標。在停播7年後，傳出即將推出陸版，定名為《了不起的女孩》，預計將播出36集，並於2019年4月開機。

▲《花邊教主》劇照。（圖／劇照）

《花邊教主》一群就讀貴族高中的上流社會青少年在紐約市曼哈頓上東區的生活，講述了他們在貴族學校就讀期間所發生的種種八卦與愛恨情仇。6季影集更捧紅了「Blair Waldorf」蕾頓米絲特（Leighton Meester）、「Serena van der Woodsen」布蕾克萊芙莉（Blake Lively）等女星。

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停播7年後，《花邊教主》傳出即將推出陸版，定名為《了不起的女孩》。該劇由愛奇藝向廣電總局報備，並於2019年4月開機。據陸媒報導，陸版將在劇情上進行本土化改編，展現中國當下社會不同職場階層的慾望和困境。

▲《花邊教主》劇照。（圖／劇照）

《了不起的女孩》敘述陸可和沈思怡兩個性格迥異女孩的故事，她們彼此是對方最親密的朋友，畢業時兩人因沈思怡霸道的性格關係破裂，沈思怡因此遠赴美國。九年後，陸可常規平靜的生活被沈思怡的突然回歸所打破。兩人同在《生活家》雜誌社，成為了同事，延續這段友情、愛情交織的故事。