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梁鉉錫「全面卸下職務」　YG新理事出爐！是進入公司18年的他

記者蕭采薇／綜合報導

南韓三大經紀公司之一的YG娛樂，自年初起爭議不斷，從勝利的夜店事件到旗下男團iKON爆出成員B.I買毒對話曝光，種種事件讓眾人對YG娛樂已經失去信心。梁鉉錫在14日宣布卸下社長一職，經過近一周後，20日新理事也正式出爐。

▲梁鉉錫否認性招待。（圖／視覺中國CFP）

▲梁鉉錫已卸下YG娛樂所有職務。（圖／CFP）

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20日YG娛樂發表聲明，表示在召開臨時理事會，選出效力YG娛樂已經18年，原先擔任經營支援總部部長黃寶敬（暫譯）為新任代表理事，且在理事會上也決定將新設經營革新委員會。新任代表理事黃寶敬表示：「在困難時期我感到重大的責任和使命，我將為YG娛樂公司更進一步發展奠定基礎。」

前社長梁鉉錫創立公司以來紛爭不斷，近來更爆出他替藝人隱匿吸毒事實，還威脅韓瑞希「要對付你不難」，受到社會責難。在報導陸續曝光後，他14日下午3點左右發表聲明：「從今天起，我將會放下所有YG職務。」宣布卸下社長一職。

梁鉉錫（楊賢碩）。（圖／視覺中國CFP）

▲梁鉉錫已卸下YG娛樂所有職務。（圖／CFP）

梁鉉錫14日下午發給各大媒體聲明文，內容第一句以抱歉為開頭，「對於喜愛YG以及經紀公司藝人的粉絲感到很抱歉，如雪片般飛來的責難，對於我們的職員也感到很抱歉。」媒體所指的報導內容，他解釋「我連提起都覺得無恥又污辱的話語，不分是非像真相般的事情，一直以來我都忍耐著且撐了過來，但現在真的很難再繼續了。」決定從今起將卸下YG所有職務，不希望再讓他所愛的YG以及旗下藝人受到傷害。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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梁鉉錫, 楊賢碩, PSY, YG娛樂

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