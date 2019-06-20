獨家／周揚青河濱愛相隨羅志祥❤　「一道菜」吐露心情

記者關韶文／台北報導

羅志祥20日傳出感情被第三者介入，不過當晚羅志祥、周揚青兩人出雙入對，感情完全不受影響，還和周杰倫、昆凌一同現身河濱公園打球。據友人透露，「周揚青現在大部分的時間都在台灣，一方面是陪男友，一方面則是陪未來的婆婆。」

▲羅志祥、周揚青穩定交往中。（圖／翻攝自微博／周揚青、羅志祥）

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羅志祥、周揚青穩定交往多年，兩人時不時在社群軟體放閃，回顧7日IG，周揚青曾發了張「爆乳美照」，羅志祥毫不避嫌，直接在照片下方留言，「這⋯⋯美女，可以喔！」被粉絲讚爆。

▲▼羅志祥、周杰倫兩對愛侶一同打球。（圖／翻攝周揚青、周杰倫IG）



雖然被羅志祥報導指出，兩人的感情曾被介入，但當晚兩人就現身河濱公園打球，事實證明完全不受新聞事件影響，根據在場友人透露，「兩個人直到事件當天，都還是黏在一起，周也有到場陪羅志祥打球。」

▲周揚青表達無奈心情。（圖／翻攝周揚青、周杰倫IG）

事件發生後，除了愛相隨打籃球外，周揚青也在IG限時寫下「龍蝦龍蝦蝦不蝦」，疑似用暗喻方式捍衛自己正宮地位。據悉，周揚青也將事業重心同步到台灣，友人透露，「周揚青除了服裝品牌在台灣正式設立官方網站外，也跟著羅志祥來台灣，一方面可以陪男友，同時也可以陪未來的婆婆，相當孝順。」