演員黃甄妮離開三立轉當歌手！　獲「曾之喬、魏蔓」大讚

▲黃甄妮一圓歌手夢。（圖／紅豆娛樂提供）

記者關韶文／台北報導

演員黃甄妮演而優則歌，和三立合約到期後，加盟紅豆娛樂成為張棟樑師妹，這次加盟新公司後，14日將推出第一首cover作品《愛情釀的酒》，讓粉絲聽見她可以唱歌的一面，也獲得了曾之喬、魏蔓的肯定。

黃甄妮過去參與不少戲劇演出，像是《我的自由年代》、《後燦鳥的燦爛時代》、《姊的時代》，雖然過去在戲劇上嶄露頭角，但這一次黃甄妮想讓大家聽聽她的聲音，鮮少人知道她其實也很喜愛唱歌，且歌聲具有強烈個人特色，特別在真假音轉換中有一種屬於她自己的音色，她初出道的身分其實先是歌手，她是在 2012年被選入三人女子團體「台灣女孩」，後來轉向戲劇，今年加入新東家後自己熱愛唱歌的夢想也終於能實現。

請繼續往下閱讀...

▲▼黃甄妮加盟新公司，發行單曲。（圖／紅豆娛樂提供）

甄妮和製作人及編曲者溝通出一種非常不同的氛圍，歌曲一開始捨棄前奏，甄妮直接以獨白演唱搭配簡單樂器娓娓道來，以弦樂配樂呈現遼闊感覺，再慢慢以木吉他民謠處理間奏與主旋律、副歌之前吉他Solo以小調編曲來鋪陳傷感的情緒轉折，最後再以搖滾元素徹底釋放。

黃甄妮表示，「唱這首歌像是送給自己的歌。不管是跟過去或未來的自己的對話，就像很多人喝醉時跟自己的對話一樣，所以唱腔是以比較慵懶多變的方式呈現，在錄製這首歌時最難壓抑克制自己的情緒，試圖用我自己的方式喝下這杯愛情釀的酒。」

消息一出，好友魏蔓聽過歌曲大讚，「聽著睡著，太好聽啦！」曾之喬則說，「有唱出自己的口氣喔」粉絲也給予滿滿的鼓勵，這首歌曲的MV也將於6/14在YouTube 正式上架。