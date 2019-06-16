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美國饒舌天王OG Maco寫詞！　「親飛南韓」挺饒舌才女Yohee

▲▼ Yohee,OG Maco。（圖／Tommygd.12提供）

▲ Yohee替OG Maco跨刀合作。（圖／Tommygd.12提供）

記者關韶文／台北報寶

出身香港、年僅23歲，寫歌創作、饒舌一把罩的新世代嘻哈才女Yohee陳又熙勇闖華語樂壇初試啼聲，曾經在南韓擔任練習生的她靠著不斷寫歌創作及在網上發表作品累積創作實力，讓她有機會到美國向曾獲得葛萊美獎肯定、也是惠妮休士頓專輯的名音樂製作人Gordon Chambers拜師學藝，更在日前發行她個人出道首支創作單曲《Let’s go》！

身為新人的Yohee能夠繼天后CL之後第二位跨海邀請到OG Maco跨刀的女歌手，除了所創作的音樂打動人心，最主要的原因應該歸功她勇於實踐的毅力及勇氣；靠著一天一封MAIL的｢奪命連環信」徵求OG Maco回應的方式，加上在美國認識的DJ朋友的介紹，歷時近一個月信件往來，Yohee終於獲得OG Maco點頭答應跨刀更以友情價力挺Yohee，還特別回覆表示：｢對妳的音樂很有興趣，一起來做音樂吧！」

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▲▼ Yohee,OG Maco。（圖／Tommygd.12提供）

▲▼ OG Maco推出新單曲。（圖／Tommygd.12提供）

▲▼ Yohee,OG Maco。（圖／Tommygd.12提供）

Yohee得知合作機會，開心表示，｢當初其實是抱著簽六合彩的心態去試試看，因為他不是每次都會回覆，但我還是把所有資料及音檔整理好給他，沒想到奇蹟發生！聽我美國DJ朋友說，不是每個寫信給她說想要合作的人就會答應，主要還是要看妳的音樂性及方向適不適合！OG Maco願意合作讓我覺得有被受肯定的感覺！」

這首《RICH OFF THE RIP》透過Yohee及OG Maco兩人寫出的簡單明確歌詞，以直白的演繹方式傳達現在人「活在當下、把握機會、挑戰自我」的生活態度，透過饒舌唱出｢天底下沒有白吃的午餐、只有不斷挑戰自己才會有不同的突破」的正能量精神。

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