周興哲人氣輸給一隻狗！　「蕭邦太紅」全場尖叫連連

記者關韶文／台北報導

亞洲創作新天王周興哲16日舉辦首次粉絲同樂生日會，與親愛的小興星相見歡，他的愛狗蕭邦到場送蛋糕，全場大轟動，粉絲甜喚蕭邦，歡呼、尖叫聲不絕於耳，蕭邦聽到好多人叫他名字，開心得東看西望，相當可愛，主人周興哲驕傲說：「蕭邦超紅！」

粉絲會上生日蛋糕有4個，分別做成「E」「C」「9」「5」形狀，合起來就是「EC95」，「EC」是Eric英文姓名縮寫，「95」代表他出生年份1995，經紀公司更正式宣布，「EC95」是周興哲自創服飾品牌，將於近期登場，敬請小興星們密切注意他的Vlog，屆時將會有重大宣布。

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▲▼周興哲帶著蕭邦一起出席生日會。（圖／星空飛騰提供）

周興哲則許願：「很希望可以有美好的未來。」又笑說：「最近在訂定新專輯的方向，希望可以寫得很順利，第四張專輯要讓大家很Surprise，很喜歡！」此外，電視劇《月村歡迎你》的女主角宇宙也特地向劇組請假，前來主持周興哲的首次生日會，讓Eric感激不已！

▲▼周興哲開心和粉絲慶生。（圖／星空飛騰提供）

蕭邦在生日會上送蛋糕，周興哲一看到他就開心得把他一把抱起來，Eric感性說：「我好開心，因為蕭邦是世界上陪我最久的人，他是世界上最乖的狗！」今天是蕭邦第二次公開亮相，第一次是在之前的簽唱會。周興哲誇他漂亮，透露前一天沒有特別帶去寵物美容，「因為他一向保養的相當好，是非常漂亮好看的狗狗。」

蕭邦一登場就引爆轟動，全場整個都瘋狂了，呼喚蕭邦的聲音此起彼落，更多的是「卡哇伊～」「好口愛啊～」「啊啊啊啊啊，wow！」的讚美聲，而蕭邦也很有大將之風，對於呼喚他的聲音都會行注目禮，東看西瞧還會微笑，讓全場充滿粉紅泡泡。