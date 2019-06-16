邱鋒澤來台灣發片5年想退出！　靠「狼人殺」翻轉人生　

記者關韶文／台北報導

邱鋒澤因《娛樂百分百》狼人殺單元爆紅，網友封他為「狼人殺耽誤的歌手」，其實邱鋒澤自2014年來台灣發展後，戲劇音樂作品不斷，但萬萬沒想到，竟然是在2019年因為「狼人殺」爆紅。

邱鋒澤2014年來台發行首張專輯，接著演出電視劇《皇恩浩蕩》、《搖滾畢業生》，雖然亮眼表現慢慢吸引不少粉絲關注，但一直沒有「爆紅」，邱鋒澤笑說，「我是真的很意外。」

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▲▼陳零九、邱鋒澤因狼人殺受到關注。（圖／記者關韶文攝）

來台灣將近五年時間，演藝生涯起起伏伏，邱鋒澤透露，「其實我一直有在想，到底要不要繼續做，我的備案就是做幕後，但我還有很多事情要完成，近期有感受到被關注，但這就是起起伏伏，我還是希望音樂為中心，還是可以寫出感人肺腑的歌曲，同時也很感謝有這樣的關注。」

網友將邱鋒澤形容為「高端玩家」，邱鋒澤開心表示，「我那個時候不知道這遊戲有這麼大關注度，甚至會到我們IG來互動，因為一開始我真的只是純粹喜歡這個遊戲，可以享受勾心鬥角的過程，也因為這樣認識很多藝人朋友。」

被問到會不會擔心，大家只記得「狼人殺」，邱鋒澤笑說，「那我要快點去找下一個紅的遊戲！」邱鋒澤仍然感謝粉絲關注，「真的很開心，現在還在享受這過程。」