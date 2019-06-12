如何當3個女兒的好爸爸？　樂團主唱「每週五約會」

▲小男孩樂團加盟滾石唱片記者會（左起：漢斯、米非、昌哥） 。（圖／記者張一中攝）

記者關韶文／台北報導

小男孩樂團，由昌哥、米非、漢斯三名團員所組成，12日舉辦發片記者會，同時宣布加盟滾石唱片，而今天適逢團長昌哥生日，唱片公司準備了三個女兒的VCR讓他好感動，被問到如何維繫愛情長跑秘訣，昌哥也不藏私分享。

記者會現場，溫昇豪也以嘉賓身份驚喜現身，和米非開心合唱，溫昇豪說：「很開心能藉由一起演出「雙城故事」跟小男孩樂團結緣，拍攝《Never the Point》MV的過程也非常有趣，我很喜歡小男孩樂團的音樂，米非真的很能唱、很有實力，希望大家能跟我一起喜歡小男孩樂團！」

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▲▼溫昇豪站台小男孩樂團 。（圖／記者張一中攝）

驚喜的是，記者會當天適逢昌哥生日，唱片公司貼心準備祝福VCR，三位寶貝女兒也在影片中喊著「比～～～～」讓昌哥相當感動，「如果是平常可能會害羞，因為是自己小孩，就感覺很親密。」接著昌哥也把西班牙老婆請上台，場面相當溫馨。

訪問時，被問到如何維繫溫韾秘訣，昌哥笑說，「我們結婚12年，因為老婆真的付出很多，她拋棄外國所有工作來台灣，對一個女生來說是很大的人生決定，也因為我們互相之間觀念都很像，所以小孩就一個一個生。」

由於記者會當天剛好遇到「阿翔謝忻」新聞事件，記者追問，如何在要工作和感情間拿捏，昌哥表示，「我們每個禮拜五都會固定約會，可以看電影、看DVD，即使團員裡有女生，老婆也非常信任，不用檢查手機。」小男孩樂團將於9月28日站上TICC舉辦演唱會。