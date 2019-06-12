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王大陸新電影主題曲曝光！　搖滾鐵肺「實力派唱將」演唱

▲▼信,王大陸。（圖／狠耐聽音樂提供）

▲信、王大陸一同參加發佈會。（圖／狠耐聽音樂提供）

記者關韶文／台北報導

「搖滾巨人」信新專輯進入倒數發行！就在大家引頸期盼新歌時，他率先為電影《超級的我》演唱同名電影主題曲，這首歌將於本月搶先推出讓粉絲解渴，該部電影由張翀導演拍攝，王大陸、宋佳、金士傑等橫跨兩岸堅強卡司主演，信的高亢嗓音、搖滾鐵肺向來是他在樂壇獨霸的特色，這次電影公司在定案主題曲時就直接鎖定信！

為了電影《超級的我》宣傳造勢，信在北京舉辦主題曲首唱會，他以一身黑白相間時裝帥氣現身，特別的是，這是一首又搖滾有饒舌的對唱歌曲，搖滾部分由信扛起重任、饒舌則是《中國有嘻哈》冠軍人氣歌手VAVA擔當，男主角王大陸也出席力挺。

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▲▼信,王大陸。（圖／狠耐聽音樂提供）

▲▼信新專輯籌備中。（圖／狠耐聽音樂提供）

▲▼信,王大陸。（圖／狠耐聽音樂提供）

信15秒「一飆到底」的詮釋，給聽眾預留了一個無窮無盡的想像空間，也與電影奇幻嗨爽、天馬行空的氣質十分契合，演唱時還不忘與後頭背板的VAVA做互動，畫面相當逗趣；而這次角色的高度反差對王大陸演技也是一大考驗，王大陸坦言：「這是非常有挑戰性的，我之前從未嘗試過此類角色，我們是在一起做一件很酷的事情。」

平時屬於電影、唱片不同領域的王大陸、信，這次卻驚喜在工作場合同台頻頻直呼「感覺好奇妙！」信近來與影視圈接觸頻繁，接連為多部影視作品演唱主題曲，未來是否有可能唱而優則演？他透露將會為網劇《天目危機》客串演出，日前劇照在上海電視節搶先曝光，角色令人期待。

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