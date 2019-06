▲9m88提倡為愛篩檢。(圖/公關照)

「新生代爵士女歌手」9m88,受台灣愛滋病學會與台灣愛滋病護理學會邀請,推出全台第一首愛滋防治同名單曲《為i篩檢 Do It for Love》,歌曲12日曝光,藉此提醒大眾不分性別、不分性傾向,都要「為i篩檢、進行愛滋篩檢」、認識愛滋病毒暴露前預防性投藥PrEP,才能保護自己與伴侶。



9m88舉手投足充滿著摩登氣息,鼓勵現代人做自己、放膽追愛,勇於捍衛自己的權益之外,也總是用正向的態度面對生活,與兩學會近年來不斷呼籲年輕人應重視「疾病平權」與掌握自己的健康權理念契合,因此促成這次的單曲合作。

台灣愛滋病學會與台灣愛滋病護理學會表示,「年輕人享受性愛的同時,經常忽略預防性病的重要性。盼能透過這次的合作,讓更多年輕朋友認識愛滋和相關預防知識,進而保護自己與伴侶的健康。」

「為i篩檢」是由台灣愛滋病學會與台灣愛滋病護理學會共同推出之宣導概念,希望用多元的方式,推廣專業的愛滋防治知識。除了協助推廣各大院所進行篩檢服務,為i篩檢近期也將與合作單位推出篩檢攤位服務。