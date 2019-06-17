金曲30／李千那：永遠沒有歌手抬頭！　「導演也不知道」

記者關韶文／專訪

歌手李千那等了11年，終於圓了台語歌手夢，發行首張台語專輯《查某因仔》，成功入圍3項金曲大獎肯定，包辦了「最佳台語女歌手」、「最佳台語專輯」、「年度專輯」3張門票，讓她開心大喊，「我是歌手！」

金曲入圍公布當天，李千那正在籌備新戲《守著陽光守著你》，讀本到一半被通知入圍金曲獎，李千那哭到不行，「我第一個反應就是立刻打給柔怡姐（經紀人），結果每個人都在拍我們，我是真的覺得不可思議，因為完全沒有想過會入圍。」

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▲▼李千那一口氣拿下三張金曲門票。（圖／記者林敬旻攝）

李千那曾拿下金馬新人、金鐘最佳女配角，不少粉絲都希望她能成功搜集「三金」，她謙虛表示，「有的話真的會很開心，怕大家一直講，反而造成失落，有如大家所說，真的是一張很棒的專輯。」

▲▼李千那等了11年發行台語專輯。（圖／記者林敬旻攝）

還記得當初在《星光》比賽時，曾有人找李千那演戲，但她毅然決然推掉了。只是沒想到，最後比賽結束，仍是從戲劇出發，繞了一大圈，實力終於被看見，「我有時候覺得，繞了一大圈，但也因為這樣發現我可以演戲，在戲劇走出一條路，如果現在要當一個演藝人員，要都接觸才不會都掛掉，我如果只唱歌，會唱歌的人這麼多，很可能被淘汰。」

令她印象最深刻的，莫過於每次出席演唱活動，主持人和海報總是用各式各樣的抬頭來介紹她，「戲劇天后李千那」、「金馬新人李千那」，但是這樣的稱號對李千那來說，卻沒有任何意義，「心裡其實有點受傷，一方面就覺得自己努力不夠，要自己加油更進步，永遠都沒有歌手相關的抬頭。甚至有導演開讀本會時，真的不知道我是歌手。」

這次成功搶下3張金曲門票，李千那圓了等11年的夢，成功跨足金曲獎，也證明了自己「是會唱歌的」。金曲獎進入最後倒數，禮服和感言都還在準備當中，李千那開玩笑表示，「我的目標是紅毯第一美！」