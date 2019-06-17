ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

金曲30／李千那：永遠沒有歌手抬頭！　「導演也不知道」

記者關韶文／專訪

歌手李千那等了11年，終於圓了台語歌手夢，發行首張台語專輯《查某因仔》，成功入圍3項金曲大獎肯定，包辦了「最佳台語女歌手」、「最佳台語專輯」、「年度專輯」3張門票，讓她開心大喊，「我是歌手！」

金曲入圍公布當天，李千那正在籌備新戲《守著陽光守著你》，讀本到一半被通知入圍金曲獎，李千那哭到不行，「我第一個反應就是立刻打給柔怡姐（經紀人），結果每個人都在拍我們，我是真的覺得不可思議，因為完全沒有想過會入圍。」

▲李千那金曲專訪。（圖／記者林敬旻攝）

請繼續往下閱讀...

▲▼李千那一口氣拿下三張金曲門票。（圖／記者林敬旻攝）

▲李千那金曲專訪。（圖／記者林敬旻攝）

李千那曾拿下金馬新人、金鐘最佳女配角，不少粉絲都希望她能成功搜集「三金」，她謙虛表示，「有的話真的會很開心，怕大家一直講，反而造成失落，有如大家所說，真的是一張很棒的專輯。」

▲李千那金曲專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼李千那等了11年發行台語專輯。（圖／記者林敬旻攝）

▲李千那金曲專訪。（圖／記者林敬旻攝）

還記得當初在《星光》比賽時，曾有人找李千那演戲，但她毅然決然推掉了。只是沒想到，最後比賽結束，仍是從戲劇出發，繞了一大圈，實力終於被看見，「我有時候覺得，繞了一大圈，但也因為這樣發現我可以演戲，在戲劇走出一條路，如果現在要當一個演藝人員，要都接觸才不會都掛掉，我如果只唱歌，會唱歌的人這麼多，很可能被淘汰。」

令她印象最深刻的，莫過於每次出席演唱活動，主持人和海報總是用各式各樣的抬頭來介紹她，「戲劇天后李千那」、「金馬新人李千那」，但是這樣的稱號對李千那來說，卻沒有任何意義，「心裡其實有點受傷，一方面就覺得自己努力不夠，要自己加油更進步，永遠都沒有歌手相關的抬頭。甚至有導演開讀本會時，真的不知道我是歌手。」

這次成功搶下3張金曲門票，李千那圓了等11年的夢，成功跨足金曲獎，也證明了自己「是會唱歌的」。金曲獎進入最後倒數，禮服和感言都還在準備當中，李千那開玩笑表示，「我的目標是紅毯第一美！」

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

推薦閱讀

爵士女歌手9m88高唱「為愛篩檢」　鼓勵正面態度追愛！

爵士女歌手9m88高唱「為愛篩檢」　鼓勵正面態度追愛！

創作男歌手收「72包衛生紙」　傻眼承認：我用量很大！

創作男歌手收「72包衛生紙」　傻眼承認：我用量很大！

全台「剩500隻」石虎！　五月天怪獸、HUSH加入連署

全台「剩500隻」石虎！　五月天怪獸、HUSH加入連署

如何當3個女兒的好爸爸？　樂團主唱「每週五約會」

如何當3個女兒的好爸爸？　樂團主唱「每週五約會」

邵雨薇首場演唱會！　挑戰「五月天、艾薇兒、魏如萱」

邵雨薇首場演唱會！　挑戰「五月天、艾薇兒、魏如萱」

周湯豪被酸：你真的是屁孩！　本人親上火線「不要裝熟」

周湯豪被酸：你真的是屁孩！　本人親上火線「不要裝熟」

演員黃甄妮離開三立轉當歌手！　獲「曾之喬、魏蔓」大讚

演員黃甄妮離開三立轉當歌手！　獲「曾之喬、魏蔓」大讚

王大陸新電影主題曲曝光！　搖滾鐵肺「實力派唱將」演唱

王大陸新電影主題曲曝光！　搖滾鐵肺「實力派唱將」演唱

朱俐靜演唱會變《超偶》同學會　「老戰友」全到齊了！

朱俐靜演唱會變《超偶》同學會　「老戰友」全到齊了！

青峰唱S.H.E《十七》爆哭！　「這首歌對我來說很重要」

青峰唱S.H.E《十七》爆哭！　「這首歌對我來說很重要」

快訊／Grace忍痛原諒阿翔！「婚變後首發文」：換我為你撐傘

快訊／Grace忍痛原諒阿翔！「婚變後首發文」：換我為你撐傘

浩子說話了！「1句話」早就警告偷吃下場　15年心血毀了「爆拆夥阿翔」

浩子說話了！「1句話」早就警告偷吃下場　15年心血毀了「爆拆夥阿翔」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／Grace忍痛原諒阿翔！「婚變後首發文」：換我為你撐傘

浩子說話了！「1句話」早就警告偷吃下場　15年心血毀了「爆拆夥阿翔」

阿翔不倫戀燒5天…「人妻社團」掀恐慌！　她1段話點破關鍵

謝忻2年前「當Grace面告白阿翔」：兄弟我愛你！　離婚律師怒揭小三SOP

太妍認罹患憂鬱症：過得不好！　陷入低潮「YT無限期停止更新」

阿翔偷吃闖禍…經紀公司傳「祭出家規」！　演藝圈幕後行規重罰

《黑澀會》MeiMei「內衣走光」鏡頭還在拍！　蹦出半球…網：超有料

張韶涵「戒麵包3年」變這樣！　37歲「HD照」網看傻：不敢相信

BLACKPINK Rosé放鬆坐下「肚子是平的」　網驚：零摺痕

純情妹看電影睡著「被隔壁183帥哥十指緊扣」！　散場後「偶像劇神發展」甜炸

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

李千那, 第30屆金曲獎, 金曲30, 金曲獎

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. Grace哀求「不要再忘記要永遠在一起好嗎？」　1個原因無法狠心放生阿翔
  2. 阿翔老婆「被逼暫時放下」吐神隱6天心聲：不知道自己能撐多久
  3. 陸獨子鏡頭前公開出櫃還要生小孩　媽媽落淚堅決反對
  4. 吳宗憲「副業、節目太多」　康康點出這個隱憂
  5. 瘋電影／追龍II賊王　罪大惡極在大陸沒有活命法律照顧
  6. 快訊／Grace忍痛原諒阿翔！「婚變後首發文」：換我為你撐傘
  7. 昆凌偷拍「小周周、Romeo四手聯彈」　小姊弟寵爸暖舉萌哭！
  8. 沒有爆《復仇者4》的雷　蜘蛛人「我也不敢相信」曝保密心聲
  9. 金曲30／李千那：永遠沒有歌手抬頭！　「導演也不知道」
  10. HowHow「甜喊阿福老婆」親下去了！　羞掩面依偎又公主抱閃瞎粉絲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366