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創作男歌手收「72包衛生紙」　傻眼承認：我用量很大！

▲▼許含光,柯智棠。（圖／好多音樂提供）

▲許含光開心過生日。（圖／好多音樂提供）

記者關韶文／台北報導

「新世代迷幻音樂詩人」許含光11日於師大「讀字書店」舉辦新書《齒與骨》簽書會，並以吉他自彈自唱改編演出兩首歌曲，風靡在場所有讀者，雖大雨氣候不佳，但許含光仍在書店內和粉絲開心慶生，最後竟然收到一大箱衛生紙！

簽書會適逢生日，神秘嘉賓也來站台，在全場演唱生日快樂歌時，甫入圍「金曲30」最佳男歌手獎的柯智棠驚喜現身，這也是柯智棠第二度入圍金曲歌王，新東家特別請出準歌王柯智棠力挺許含光，希望他也能沾染好運，在歌壇和文壇一飛沖天！

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▲▼許含光,柯智棠。（圖／好多音樂提供）

▲▼柯智棠特別前往簽書會替許含光慶生。（圖／好多音樂提供）

▲▼許含光,柯智棠。（圖／好多音樂提供）

有趣的是，當柯智棠一出現，許含光看著他說，「你今天髮型好像言承旭。」許含光懊惱說他的願望通常都不正經，但為了簽書會可以收斂一次，繼之馬上正色許願，第一個願望，希望搬到大一點的房子，第二個願望則是，專輯的歌可以順利寫完，第三個願望應該放心底，許含光突然開玩笑說：「第三個，我要朝柯智棠吹。」讓全場笑翻。

此外，唱片公司也送上大禮，一大箱衛生紙，意外揭露許含光不為人知的習性，原來許含光是「衛生紙殺手」，愛乾淨過了頭，還喜歡握手裡揉，用量超大！許含光當下一看也傻眼，「怎麼那麼重啊！」一箱有72包衛生紙，許含光打開一看當下反應是：「想知道我可以用多久？」許含光則首度承認：「我用量滿大的！」又讓全場驚呼大笑，他又說：「不知道為什麼，吃一頓飯我可以用掉半包，一邊吃一邊抽，在手上一直揉。」

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