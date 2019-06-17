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熊熊「雪肩全露」合照張立東！　拉近看「右手位置」網狂喊：是怎樣

記者潘慧中／綜合報導

張立東近年在演藝圈闖出好成績，不少綜藝節目都能看到他的身影，吸引大批粉絲的同時，感情動向也成為焦點。沒想到，他16日突然在社群網站曬出與熊熊的合照，「謝謝大家來參加我以及熊熊的…………。」網友點開全文一看都High翻了：「支持在一起啦！」

▲▼熊熊「胸上全空」合照張立東！（圖／翻攝自Instagram／beargenie、leoleo917）

▲▼熊熊是不少男網友的女神。（圖／翻攝自Instagram／beargenie）

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▲▼熊熊「胸上全空」合照張立東！（圖／翻攝自Instagram／beargenie、leoleo917）

照片中，可以看到張立東身穿白襯衫，搭配黑白格紋背心和黑褲，整體造型俐落有型，熊熊則是頂著俏麗短髮入鏡，穿上一字領純白禮服，露出雪白香肩，兩人輕靠著彼此。

▲▼熊熊「胸上全空」合照張立東！（圖／翻攝自Instagram／beargenie、leoleo917）

▲▼張立東的紳士手引來圈內好友吐槽。（圖／翻攝自Instagram／leoleo917）

▲▼熊熊「胸上全空」合照張立東！（圖／翻攝自Instagram／beargenie、leoleo917）

格外引起討論的是，張立東拍照的時候，雙手都很安份，一手插口袋，另一手並沒有摟著熊熊的肩膀，紳士手的舉動被網友笑說：「的確該老實點。」但曾和他傳緋聞的Albee（范乙霏）看了則開玩笑說：「手被點穴嗎！？」

▲張立東曾和Albee傳緋聞。（圖／翻攝自Facebook／張立東）

事實上，張立東一開始是想說：「謝謝大家來參加我以及熊熊的…………新節目。」至於播出日期，他開心Tag熊熊的Instagram帳號表示：「播出的好日子再跟大家說haha。」掀起粉絲的高度期待。

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熊熊, 卓毓彤, 張立東, Albee, 范乙霏

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