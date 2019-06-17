《玩很大》集體作弊「紅隊卻放行」！　PTT噓爆：史上最爛遊戲

記者潘慧中／綜合報導

《綜藝玩很大》最新一集播出前往南投錄影的內容，小鬼、元元、依依和納豆為黑隊，阿Ken、陳艾熙、大飛和楊晨熙為黃隊，到了「共乘愛之船」的環節時，兩隊自行打造環保船並接力划船，率先奪旗的隊伍獲勝，但不少網友邊看邊傻眼：「真的很扯，比誰會游泳而已吧！」

▲▼黑黃隊被要求自行造船。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大）



請繼續往下閱讀...

黑黃隊都完成造船後，製作單位在後面叮嚀：「人要坐上去喔！」但率先出發的小鬼和元元其實沒有坐在船上划，而是半身在水裡靠打水前進，PTT網友看到這裡都傻眼了：「只是當浮板吧」、「這根本用游的吧！」

▲▼黑隊沒有坐在船上。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大）



此時黃隊仍在原點，大飛和楊晨熙始終無法穩穩地坐上道具船，製作單位看不下去便說：「你們兩個人趴著，趴著也可以。」沒想到，最後卻變成大飛在前面拉船、楊晨熙在後頭邊推邊打水，不少網友不敢置信地說：「最後兩隊都當浮板用」、「到底看了什麼」、「集體作弊！造船意義在哪？」

▲▼黃隊最後也把「船」當浮板用了。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大）



整體來看，網友似乎很不解製作單位為何不定好規則，「失敗的關卡設計，史上最爛遊戲」、「黑隊先游，紅隊放行，黃隊跟著游！」但也粉絲跳出來緩頰自己從頭笑到尾，「還是要給來賓跟紅隊多點鼓勵啦！」但節目方目前尚未對此回應。

▲PTT網友罵翻。（圖／翻攝自PTT）



▲約從32：28分開始。（影／取自YouTube／綜藝玩很大）