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《黑澀會》MeiMei「內衣走光」鏡頭還在拍！　蹦出半球…網：超有料

記者潘慧中／綜合報導

MeiMei（郭婕祈）從《我愛黑澀會》出道，平常穿衣風格多半走小露性感的路線，怎料15日尺度大開，在社群網站曬出內衣外露的辣照，讓不少網友眼睛為之一亮：「變太辣！我還以為什麼時候追蹤了新的人！」

▲▼黑澀會MeiMei「內衣走光」被拍！（圖／翻攝自Instagram／meilody）

▲▼MeiMei其實很有料。（圖／翻攝自Instagram／meilody）

▲▼黑澀會MeiMei「內衣走光」被拍！（圖／翻攝自Instagram／meilody）

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照片中，可以看到MeiMei紮起高馬尾，襯托出精緻妝容和V字瓜子臉，更加誘惑人的是，她拉下外套拉鍊狂露半邊香肩，清楚可見內搭的紫色內衣，豐滿北半球呼之欲出，好身材讓粉絲大飽眼福。

▲▼黑澀會MeiMei「內衣走光」被拍！（圖／翻攝自Instagram／meilody）

▲▼MeiMei內衣外露。（圖／翻攝自Instagram／meilody）

▲▼黑澀會MeiMei「內衣走光」被拍！（圖／翻攝自Instagram／meilody）

事實上，MeiMei在《我愛黑澀會》時期，大多給人肉肉的印象，但她曾透露其實在節目後期就逐漸瘦下來，身高155公分的她笑說，只要體重變成5開頭，一站到鏡頭前就會很胖很吃虧，「我什麼方法都試過，有不好的也有好的，最胖到最瘦差10公斤，最胖的時候54公斤，最瘦時有42.9！」

▲MeiMei瘦身有成。（圖／翻攝自Instagram／meilody）

至於減肥方法，MeiMei嘗試過泡半身浴、埋針，但最後只瘦3公斤就停滯了，「我也戴過牙套，但頂多維持1年，因為那中間都不能大吃以及心情很不好所以就瘦了，但是瘦下來的肉都軟軟的，所以開始勤跑健身房。」她在健身房會先快走20分鐘，讓自己的心跳變快，再去訓練、雕塑自己的手臂跟大腿。

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關鍵字

Meimei, 黑澀會, 我愛黑澀會, 郭婕祈

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