ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

范瑋琪公開早餐必吃菜單！　3招養成「易瘦體質」狂甩12kg

娛樂中心／綜合報導

范瑋琪始終保持纖細身材，儘管懷孕足足胖了12公斤，最後仍甩肉成功，窈窕曲線連好姊妹小S都嫉妒地說：「妳再跟我說妳要減肥，我就賞妳兩巴掌！」但她在瘦身期間其實並沒有刻意節食，反而堅持早餐一定要吃這2種食物！

▲▼范瑋琪公開早餐必吃菜單！（圖／翻攝自Instagram／fanfan）

▲▼范瑋琪始終保持纖細身材。（圖／翻攝自Instagram／fanfan）

請繼續往下閱讀...

▲▼范瑋琪公開早餐必吃菜單！（圖／翻攝自Instagram／fanfan）

據《女人我最大》報導，范瑋琪表示早餐是每天最不能缺少的一餐，她通常會吃香蕉和地瓜，不但有飽足感，也含有豐富的膳食纖維，有助於腸胃蠕動，一旦排除體內毒素，膚質和氣色自然而然會變好。

▲▼范瑋琪公開早餐必吃菜單！（圖／翻攝自Instagram／fanfan）

▲▼范瑋琪沒有刻意節食。（圖／翻攝自Instagram／fanfan）

▲▼范瑋琪公開早餐必吃菜單！（圖／翻攝自Instagram／fanfan）

此外，范瑋琪透露已經戒掉吃零食的習慣了，減少攝取不必要的熱量，也不會吃進過多的加工品，當然也要養成多吃蔬果的習慣，蘋果、葡萄柚、香蕉、芹菜和小黃瓜樣樣來，不但能補充身體所需的維生素，也有助於解決便秘問題。

▲▼范瑋琪公開早餐必吃菜單！（圖／翻攝自Instagram／fanfan）

▲▼范瑋琪保持運動的好習慣。（圖／翻攝自Instagram／fanfan）

▲▼范瑋琪公開早餐必吃菜單！（圖／翻攝自Instagram／fanfan）

除了調整飲食習慣，保持運動也是不可或缺的。即便范瑋琪要忙著演藝事業、服裝品牌和照顧雙胞胎，她仍會抽出孩子睡覺後的1個半小時空檔運動，每天堅持踩40公里的飛輪才肯休息，對於燃脂有很大的幫助。

推薦閱讀

陳喬恩現機場「素顏被圍堵」！　鬆口吐真心話：通常不會有好臉色

陳喬恩現機場「素顏被圍堵」！　鬆口吐真心話：通常不會有好臉色

瑤瑤接手閨蜜男友「下場超慘」！　渣男「退伍前兵變」她查出真相崩潰

瑤瑤接手閨蜜男友「下場超慘」！　渣男「退伍前兵變」她查出真相崩潰

張韶涵「戒麵包3年」變這樣！　37歲「HD照」網看傻：不敢相信

張韶涵「戒麵包3年」變這樣！　37歲「HD照」網看傻：不敢相信

楊冪離婚半年「牽手逛街」被拍！　0偽裝「新髮型曝光」美炸

楊冪離婚半年「牽手逛街」被拍！　0偽裝「新髮型曝光」美炸

蔡依林「單穿中空泳裝」身型全露！　近拍腳趾…網警告：羅志祥要封鎖了

蔡依林「單穿中空泳裝」身型全露！　近拍腳趾…網警告：羅志祥要封鎖了

咘咘、Mia把蠟燭都吹熄了！　Bo妞慢半拍「嘟嘴坐地」反應萌笑

咘咘、Mia把蠟燭都吹熄了！　Bo妞慢半拍「嘟嘴坐地」反應萌笑

《黑澀會》MeiMei「內衣走光」鏡頭還在拍！　蹦出半球…網：超有料

《黑澀會》MeiMei「內衣走光」鏡頭還在拍！　蹦出半球…網：超有料

快訊／Grace忍痛原諒阿翔！「婚變後首發文」：換我為你撐傘

快訊／Grace忍痛原諒阿翔！「婚變後首發文」：換我為你撐傘

浩子說話了！「1句話」早就警告偷吃下場　15年心血毀了「爆拆夥阿翔」

浩子說話了！「1句話」早就警告偷吃下場　15年心血毀了「爆拆夥阿翔」

阿翔不倫戀燒5天…「人妻社團」掀恐慌！　她1段話點破關鍵

阿翔不倫戀燒5天…「人妻社團」掀恐慌！　她1段話點破關鍵

謝忻2年前「當Grace面告白阿翔」：兄弟我愛你！　離婚律師怒揭小三SOP

謝忻2年前「當Grace面告白阿翔」：兄弟我愛你！　離婚律師怒揭小三SOP

Grace哀求「不要再忘記要永遠在一起好嗎？」　1個原因無法狠心放生阿翔

Grace哀求「不要再忘記要永遠在一起好嗎？」　1個原因無法狠心放生阿翔

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／Grace忍痛原諒阿翔！「婚變後首發文」：換我為你撐傘

浩子說話了！「1句話」早就警告偷吃下場　15年心血毀了「爆拆夥阿翔」

阿翔不倫戀燒5天…「人妻社團」掀恐慌！　她1段話點破關鍵

謝忻2年前「當Grace面告白阿翔」：兄弟我愛你！　離婚律師怒揭小三SOP

Grace哀求「不要再忘記要永遠在一起好嗎？」　1個原因無法狠心放生阿翔

阿翔偷吃闖禍…經紀公司傳「祭出家規」！　演藝圈幕後行規重罰

太妍認罹患憂鬱症：過得不好！　陷入低潮「YT無限期停止更新」

《黑澀會》MeiMei「內衣走光」鏡頭還在拍！　蹦出半球…網：超有料

張韶涵「戒麵包3年」變這樣！　37歲「HD照」網看傻：不敢相信

BLACKPINK Rosé放鬆坐下「肚子是平的」　網驚：零摺痕

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

范瑋琪, 陳建州, 飛飛翔翔

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 天后級女神明日花綺羅來了！《RUN新聞》送你限量無碼撲克牌！
  2. 李政宰等10年重回電視劇竟演跟班！《輔佐官》燒腦劇情開播飆收視
  3. 吳怡霈高燒38度「不想拖累」苦撐　拍完8場掛急診…網讚：太敬業了
  4. 太妍「走不出低潮」吃藥治療中…　見憂鬱症粉絲仍安慰：一切都會沒事的
  5. 「2019螢火蟲電影院」免費看！　12場次超強片單公布
  6. 范瑋琪公開早餐必吃菜單！　3招養成「易瘦體質」狂甩12kg
  7. Grace忍「7年偽單親」心酸血淚...卻遭阿翔劈腿　惡夢襲捲瀕崩潰
  8. Grace護3孩嘶吼：你到底對我們做了什麼！　痛心阿翔背叛：真的闖大禍了
  9. 徐佳瑩重感冒失常…道歉仍被狂譙　「親上線查酸民底細」回覆33字被讚爆
  10. Grace哀求「不要再忘記要永遠在一起好嗎？」　1個原因無法狠心放生阿翔

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366