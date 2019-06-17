范瑋琪公開早餐必吃菜單！　3招養成「易瘦體質」狂甩12kg

娛樂中心／綜合報導

范瑋琪始終保持纖細身材，儘管懷孕足足胖了12公斤，最後仍甩肉成功，窈窕曲線連好姊妹小S都嫉妒地說：「妳再跟我說妳要減肥，我就賞妳兩巴掌！」但她在瘦身期間其實並沒有刻意節食，反而堅持早餐一定要吃這2種食物！

▲▼范瑋琪始終保持纖細身材。（圖／翻攝自Instagram／fanfan）



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據《女人我最大》報導，范瑋琪表示早餐是每天最不能缺少的一餐，她通常會吃香蕉和地瓜，不但有飽足感，也含有豐富的膳食纖維，有助於腸胃蠕動，一旦排除體內毒素，膚質和氣色自然而然會變好。

▲▼范瑋琪沒有刻意節食。（圖／翻攝自Instagram／fanfan）



此外，范瑋琪透露已經戒掉吃零食的習慣了，減少攝取不必要的熱量，也不會吃進過多的加工品，當然也要養成多吃蔬果的習慣，蘋果、葡萄柚、香蕉、芹菜和小黃瓜樣樣來，不但能補充身體所需的維生素，也有助於解決便秘問題。

▲▼范瑋琪保持運動的好習慣。（圖／翻攝自Instagram／fanfan）



除了調整飲食習慣，保持運動也是不可或缺的。即便范瑋琪要忙著演藝事業、服裝品牌和照顧雙胞胎，她仍會抽出孩子睡覺後的1個半小時空檔運動，每天堅持踩40公里的飛輪才肯休息，對於燃脂有很大的幫助。