邵雨薇首場演唱會！　挑戰「五月天、艾薇兒、魏如萱」

記者關韶文／台北報導

邵雨薇8日下午在Legacy開唱，首度以歌手身份舉辦個人專場演出，笑稱這場演出是「全方面的緊張」，挑戰了五月天、艾薇兒、盧廣仲、娃娃魏如萱、戴佩妮以及王菲等經典歌曲，她極度焦慮台下沒人捧場，聽到售票早已銷售一空才放下心中大石，但由於太過害羞，她決定不邀請任何好友到場！

邵雨薇用專輯同名主打新歌《微雨》開場，接著演唱輕快曲風《Just do what I want》、《黏度最佳新人》，一開口就令台下粉絲們驚聲尖叫，邵雨薇開心和粉絲打招呼，「剛剛有人唱嗎？我怎麼都聽不到，今天很開心跟大家見面，燈打開才看到有這麼多人，這好像是完成我出道10年來的夢想，雖然你們不是一直跟著我，但此刻你們都在我身邊。」

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▲▼邵雨薇舉辦Legacy演唱會。（圖／記者張一中攝）

成功熱開序幕之後，她一改甜美調調，化身「邵薇兒」高唱搖滾曲風《Complicated》，她透露：「這首歌有點符合我某些時候的心情，大家好像意想不到我會唱，平常也不會拿出來演唱，這次想給大家驚喜。」而演唱會另一亮點，是來自高雄的她，挑戰苦練多時的台語歌《志明與春嬌》。

▲▼邵雨薇挑戰天王天后演唱會。（圖／記者張一中攝）

邵雨薇感謝到場支持的歌迷朋友，「出道的時候，我以為我會當歌手，結果在我遇到戲劇以後，突然間好像被觸電到了，演了這麼久的戲，決定在今年發專輯，好像就是一種緣份到了，我可以把我真正的心聲唱給你們聽，希望你們可以真正了解我。」

除了演唱新專輯9首新歌外，邵雨薇也為這次演出曲目費盡心思，其中一Part演出，特別向喜歡的女歌手致敬，以不插電的方式，演唱娃娃魏如萱《你啊你啊》、戴佩妮《你要的愛》以及王菲《我願意》等等，她強調這些歌都是她在KTV必點的金曲，其中《你要的愛》更是她在五專時期玩樂團表演過的，「但當時沒有做好，我希望重新雪恥把它唱回來！」另外還演唱了盧廣仲的《早安!晨之美》，為演唱會掀起高潮。