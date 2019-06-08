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全台「剩500隻」石虎！　五月天怪獸、HUSH加入連署

記者關韶文／台北報導

石虎在台灣被列為第一級保育動物，主要分布在新竹、苗栗、南投、台中山區，而現在他們卻面臨的最大的生態危機。沒想到，「苗栗縣石虎保育自治條例」草案4日在苗栗縣議會二讀被退回，引起民眾討論，在網路上還發起了連署，五月天怪獸、HUSH也紛紛加入連署行列。

「苗栗縣石虎保育自治條例」草案，4日於苗栗縣議會進行二讀大會，最後以9票同意、25票不同意遭退回。因此，網路上發起了連署計畫，計畫針對裕隆集團開發三義二廠開發案提出連署，

▲▼五月天怪獸 TXO戰隊成立記者會。（圖／記者張一中攝）

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▲▼五月天怪獸、HUSH發聲保護石虎。（圖／記者張一中攝）

▲▼HUSH出席小花計畫－查無此人音樂分享會。（圖／記者張一中攝）

AVAAZ連署書中寫道，守護台灣最後500隻石虎的棲息地，「我們只剩下不到500隻石虎，其族群已經瀕臨滅絕。而下星期，有一場重要的審查會議，很可能將會決定是否通過一項位於石虎棲地上的開發計畫！」

「汽車公司計畫在此大興土木，他們努力想說服審查委員這對生態環境的影響不大，但生態專家與保育學者們檢視他們提出的證據後，發現許多漏洞。現在，我們需要公民們團結發聲，呼籲委員們為石虎的家園嚴格把關。避免更多開發案破壞石虎棲地，干擾石虎與其他野生動物的生存；請一起加入連署，要求確保生態環境的永續！我們將會在審查會前遞交連署訴求，為野生動物發聲！」目前在網路上也突破60萬人連署。

▲五月天怪獸在臉書上說了「石虎拜託大家了」，不到1天，將近42萬人聯署聲援。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲五月天怪獸在臉書號召保育石虎。（圖／翻攝怪獸臉書）

五月天怪獸也加入連署行列，「請一起守護環境，不只是為了棲息在自然生態裡的動植物們，也為了未來的子孫與自己。我們需要更多人的了解與討論，石虎拜託大家了。」

此外，同屬相信音樂的Hush也特別呼籲民眾一動愛護石虎，「小花計畫展覽是提醒大家不想消失的事物，所以請大家幫忙守護石虎棲地的連署，石虎不能消失！」

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五月天, 怪獸, HUSH, 相信音樂新聞

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