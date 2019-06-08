青峰唱S.H.E《十七》爆哭！　「這首歌對我來說很重要」

記者關韶文／台北報導

吳青峰昨7日晚上端午佳節現身《春浪音樂節》登台獻唱，一連帶來好幾首精彩曲目，青峰一身白色oversize的裝扮登上「大浪舞台」，加上現場彩光打在白衣上極具創造力，值得一提的是，他還演唱了之前寫給S.H.E的《十七》。

趁端午佳節現身《春浪音樂節》時，吳青峰趁機會將新寫的三首歌《起風了》、《蜂鳥》及《歌頌者》首唱一輪，深情演出感動台下無數觀眾，粉絲一一細數吳青峰每首歌帶來的感動，《祝我幸福》感動許多喜愛青峰的粉絲，也互相獻上祝福，「聽你唱歌就是幸福」、「我們也會祝你幸福」、「我又被圈了。」再次展現出吳青峰的現場魅力圈粉無數。

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▲▼吳青峰出席春浪《春浪音樂節》。（圖／環球音樂提供）

《春浪音樂節》往年一般在秋季舉辦，今年提前至端午假期，青峰為了配合端午氛圍，淘氣地在台上引用了自己創作的經典歌曲《小情歌》撩觀眾：「見不到你們的時刻，都是度秒如年，難捱的離騷。」讓現場粉絲又驚又喜，瞬間點嗨氣氛。

最後一首歌曲，青峰則特別演唱寫給S.H.E《十七》時，現場立刻聽見一陣發自肺腑的歡呼吶喊，粉絲特別驚喜和感動，青峰也語帶哽咽說：「這首歌是我寫給其他歌手的歌，對我來說很重要，重要的是我不只是寫他們，也是寫給你們今天見不到的幾個夥伴。」青峰感性地落下淚，為《春浪音樂節》做最完美圓滿的結束，網友特地上網為青峰打氣加油：「親愛的青峰，看你哭我們會心疼的，我們一定會陪你走到永恆。」