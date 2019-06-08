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朱俐靜演唱會變《超偶》同學會　「老戰友」全到齊了！

記者關韶文／台北報導

歌手朱俐靜8日晚間在Legacy開唱，除了演出經典成名曲，像是《存在的力量》、《咖桃呼》及《美人魚》等，還有多首她自己挑選的好音樂，希望她精心安排的特別節目橋段，現場甚至變成了《超偶》同學會。

▲▼朱俐靜,Boxing 葛西瓦。（圖／寬宏提供）

▲▼朱俐靜邀請Boxing葛西瓦擔任嘉賓。（圖／寬宏提供）

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▲▼朱俐靜,Boxing 葛西瓦。（圖／寬宏提供）

演唱會中段，BOXING主唱葛西瓦驚喜現身，更與朱俐靜男女對唱尚未曝光，首度公開《今晚這狀態》，唱完兩個人都害羞對視而笑，葛西瓦不好意思說：「因為妳穿這件我都不知道要看哪裡，只好看台下觀眾放空了….」∘語畢，也讓粉絲們哄堂大笑，朱俐靜則趕緊說道：「不是我吧，是這首歌的歌詞太讓人興奮害羞了，太煽情了啦～～～」

▲▼朱俐靜。（圖／寬宏提供）

▲朱俐靜Legacy開唱。（圖／寬宏提供）

對於本次演唱會主題及歌單想法，朱俐靜毫不猶豫說：「完全沒想法，該唱的都唱過了，還能唱什麼，我真的有放棄的念頭，想說乾脆來個反差感，就穿的超性感然後用非常知性的口吻跟粉絲聊天90分鐘，直接改成粉絲見面會好了」∘

圈內也是好人緣著名的朱俐靜，今日演出嘉賓更是讓粉絲們整場驚喜不斷，除了葛西瓦站台彩蛋外，更有昔日超偶幫的幾位成員驚喜現身，像是蔡昌憲、楊蒨時、惜兒、杜寶珍、段旭明等五位老戰友，每位成員也紛紛獻唱，讓現場粉絲更是驚呼連連，朱俐靜說：「真的很感謝我的老戰友們，抽空來參加我的演出還獻唱，我彷彿回到當時比賽的場景一樣，歡迎大家今天來參加超偶同學會～～」

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