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防彈V玩手遊遇到粉絲　故意嗆「最討厭的成員就是V」反轉回答超暖

記者蕭采薇／綜合報導

南韓天團防彈少年團（BTS）13日慶祝出道六週年，也推出《防彈閣樓》影片， 一邊吃吃喝喝一邊和粉絲一起過生日。當中成員V透露，自己前幾天玩手機遊戲時遇到一個粉絲，他故意說：「我最討厭的成員就是V！」沒想到粉絲的回話，卻讓他當場被感動了。

▲▼防彈少年團在洛杉磯「玫瑰盃球場」開唱，動員14萬人。（圖／翻攝自推特）

▲防彈少年團近日慶祝出道六週年。（圖／翻攝自推特）

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V在《防彈閣樓》影片中成員閒聊時透露，在拍攝的前幾天玩手機遊戲時，突然有人問說：「有沒偶喜歡防彈少年團的人？」 V覺得很好奇，就說自己也是粉絲，並與對方聊了起來。

▲▼防彈少年團V玩手機遊戲時遇到粉絲。（圖／翻攝自YouTube／BANGTANTV）

▲防彈少年團慶祝六週年，推出《防彈閣樓》影片。（圖／翻攝自YouTube／BANGTANTV）

該網友的暱稱是「閔SUGA讚讚MAN嘣嘣」，是成員SUGA曾經在節目上得到的搞笑稱呼，因此相當明顯對方是本命SUGA的鐵粉。於是調皮的V故意說：「看來你很喜歡SUGA啊！」、「我最討厭的成員就是V！」想看對方是什麼反應。

▲▼防彈少年團V玩手機遊戲時遇到粉絲。（圖／翻攝自YouTube／BANGTANTV）

▲V敘述玩手機遊戲時，遇到粉絲的超暖經驗。（圖／翻攝自YouTube／BANGTANTV）

出乎他意料的，這名粉絲對他說：「他們每個人，對我來說都很珍貴。」那瞬間突然讓V非常感動，他在《防彈閣樓》影片中說：「我心裡都暖了起來。」這段畫面被截圖傳到了南韓知名論壇The qoo，引起許多共鳴。不少人說道：「他們就是一體的，喜歡一個人最後都會變成團飯。」但也有人說，該名粉絲現在原來當時和自己對話的就是V，應該會興奮得睡不著了。

▲防彈少年團慶祝六週年《防彈閣樓》影片，V敘述玩手遊遇到粉絲約45:47開始。

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防彈少年團, BTS, V, 泰亨, 金泰亨, J-Hope, Jimin, Jin, Suga, 柾國, RM

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