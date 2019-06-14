海莉甜曬5年前「第一次交往」親密合照　緊黏露小賈斯汀燦笑：都沒變

記者蕭采薇／綜合報導

加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber）去年與模特兒海莉（Hailey Bieber）登記結婚，雖然兩人至今還沒有舉辦正式婚禮，但整天出雙入對的放閃模樣，還是讓許多人非常羨慕。事實上小賈斯汀過去就曾和海莉交往，海莉日前曬出他們「第一次交往」的親密合照，笑稱自己「都沒變」。

▲小賈斯汀和海莉經常黏踢踢出雙入對。（圖／CFP）

請繼續往下閱讀...

海莉曬出與小賈斯汀2014年的親密合照，當時分別20歲和18歲的兩人近距離貼頭，小賈斯汀戴著墨鏡露出酷帥表情，海莉則僅黏愛人露出甜蜜笑容。海莉也寫上：「我看起來都沒變，哈哈。」不少粉絲也說道：「那時候的小賈斯汀真的超帥！都是回憶啊！」

▲海莉曬出與5年前和小賈斯汀「第一次交往」的照片。（圖／翻攝自IG）

小賈斯汀和海莉曾在2014到2015年之間短暫交往，分手後他一度與舊愛賽琳娜復合，但最終還是與海莉走到了一起。小賈斯汀過去受訪時曾說：「我曾經濫用抗焦慮藥物Xanax，那讓我變得胡亂處理與女性的關係，這些錯更影響了我在做決定時的自信，我一開始甚至很難相信海莉。」這也是當初兩人分開的原因。

▲小賈斯汀和海莉經常黏踢踢出雙入對。（圖／CFP）

或許許多人以為，和小賈斯汀感情糾葛9年的賽琳娜（Selena Gomez）才該是最了解、最適合他的人。但其實小賈斯汀認識海莉的時間和賽琳娜差不多，甚至朋友眼中，雙魚座的小賈斯汀浪漫卻沒有安全感，正好與海莉的乖巧、腳踏實地和冷靜互補，對彼此非常熟悉。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！