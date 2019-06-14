朴有天吸毒案出庭對質前女友黃荷娜　求刑一年半「罰款3萬7」

記者蕭采薇／綜合報導

南韓歌手朴有天被舊愛黃荷娜爆出吸毒，5月親口認罪，表示從去年夏天起一共吸毒7次，正式移送檢方。此案6月14日開庭，朴有天將與前女友黃荷娜當庭對質成為關注，他也遭檢方求刑判處有期徒刑1年零6個月，並追加罰款140萬韓元（約台幣3萬7千元）。

▲朴有天認罪，14日首次開庭。（圖／CFP）

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朴有天初次審判於6月14日開庭，他現身法庭受審；另一方面，前女友黃荷娜則是在6月5日早一個星期接受審判，但先前已要求增加律師選任，並提交5次反省書，全心投入準備審判。

▲朴有天和前未婚妻黃荷娜。（圖／視覺中國CFP／翻攝自黃荷娜IG）

朴黃情侶檔在今年2到3月之間購入1.5克冰毒，爾後還在黃荷娜位於漢南洞的公寓吸毒，兩人公審日期差了1個星期，審判當天是否會當庭對質也成為關注焦點之一。此外，朴有天自改口認罪後，公司大動作切割與他的關係，官方臉書改成僅有金在中與金俊秀的封面照片，頭像變成紅粗斜體的JAEJOONG和JUNSU，大動作切割朴有天，令歌迷心寒不已。

▲朴有天遭警方求刑1年半。（圖／CFP）

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